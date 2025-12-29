CANAL RCN
Internacional

Inundaciones en el sur de España dejan tres víctimas mortales: alcalde de Alhaurín decretó luto oficial

España ha sufrido en los últimos años los efectos del cambio climático, con olas de calor más prolongadas y episodios de lluvias torrenciales cada vez más frecuentes.

Foto referencia: Freepik

Noticias RCN

AFP

diciembre 29 de 2025
11:44 a. m.
Los equipos de búsqueda hallaron el lunes los cadáveres de dos hombres desaparecidos tras las inundaciones registradas en el sur de España, informaron las autoridades. Con estos hallazgos, el número de víctimas mortales asciende a tres.

La Guardia Civil indicó que uno de los cuerpos fue encontrado a unos tres kilómetros del lugar donde había sido arrastrado el domingo por un río crecido cerca de Granada. Según la televisión española, se trataba de un joven de 20 años que intentaba cruzar el lecho del río en motocicleta.

Hallazgos en Granada y Málaga

El segundo cuerpo fue localizado en la provincia de Málaga, donde una furgoneta había sido arrastrada por el agua. El alcalde de Alhaurín el Grande, Antonio Bermúdez, confirmó que los dos fallecidos eran “amigos de toda la vida” y que el otro ocupante del vehículo ya había sido encontrado el domingo.

La localidad decretó un día de luto oficial y canceló las celebraciones previstas. “Nadie en Alhaurín en Grande tiene ánimo para celebrar nada en estas fechas”, expresó Bermúdez, al señalar que estas Navidades serán “inmensamente tristes y negras para la comunidad”.

Impacto del cambio climático en España

España ha sufrido en los últimos años los efectos del cambio climático, con olas de calor más prolongadas y episodios de lluvias torrenciales cada vez más frecuentes. El país sigue marcado por las graves inundaciones de octubre de 2024, que dejaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia.

Las autoridades mantienen la alerta en varias zonas del sur, mientras continúan las labores de búsqueda y prevención ante nuevas crecidas de los ríos.

