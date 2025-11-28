Inundaciones en Tailandia e Indonesia dejan más de 300 muertos y miles de afectados

El número de víctimas por las inundaciones que golpean al sudeste asiático aumentó drásticamente este viernes, superando las 300 muertes entre Tailandia e Indonesia, las dos naciones más afectadas por el fenómeno climático que también ha generado estragos en Malasia y Sri Lanka.

Las imágenes son similares en toda la región: ciudades sumergidas, comunidades incomunicadas y deslizamientos de tierra causados por lluvias torrenciales que no dan tregua desde hace varios días.

El gobierno tailandés confirmó que el balance de fallecidos en las provincias del sur llegó a 145 personas, más de un centenar en Songkhla, la zona más devastada por las precipitaciones. La cifra casi se triplicó en un solo día, pasando de 55 a 145 víctimas, según informó el portavoz Siripong Angkasakulkiat.

En Hat Yai, uno de los distritos más afectados, los habitantes se vieron obligados a subir a los techos de sus viviendas para esperar rescate en botes. El colapso fue tal que la morgue de un hospital local ya no tenía capacidad para recibir más cuerpos.

“La morgue está desbordada, necesitamos más capacidad”, declaró un responsable del hospital.

Los relatos de supervivientes son igualmente dramáticos. Algunos habitantes describieron cómo el agua alcanzó el segundo piso en cuestión de minutos, mientras comerciantes vieron sus negocios quedar completamente inundados de un día para otro.

Ante la falta de respuesta oportuna, el gobierno suspendió al jefe del distrito de Hat Yai por su manejo deficiente de la emergencia.

Por otro lado, en Indonesia, la isla de Sumatra enfrenta una situación crítica: al menos 174 personas murieron y otras 80 permanecen desaparecidas debido a inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar, ya que existen áreas incomunicadas donde aún no se ha logrado ingresar.

“Hay zonas aún inaccesibles en las que podría haber víctimas”, alertó Suharyanto, jefe de la agencia nacional de gestión de desastres.

En Sri Lanka, las intensas lluvias han dejado 56 muertos y 21 desaparecidos. El ejército fue desplegado para asistir a las comunidades afectadas por inundaciones y deslizamientos, especialmente en el distrito de Badulla, donde 26 personas murieron sepultadas por la tierra.

En algunas zonas de la isla cayeron hasta 360 milímetros de lluvia en 24 horas, agravando la vulnerabilidad del terreno.

En Malasia, las inundaciones en el norte del estado de Perlis dejaron dos muertos y afectaron seriamente infraestructuras y cultivos.

¿Por qué se han registrado inundaciones en Tailandia e Indonesia?

Las inundaciones y deslizamientos son comunes en el sudeste asiático durante la temporada de monzones, que se extiende de noviembre a abril. Sin embargo, este año las precipitaciones se intensificaron debido a la interacción con una tormenta tropical.

Expertos señalan que el cambio climático está multiplicando la severidad de estos eventos. El aumento de la temperatura global incrementa la humedad del ambiente, intensifica las lluvias extremas y potencia las tormentas al calentar los océanos.

Además, organizaciones ambientales como WALHI advierten que la deforestación y el desarrollo descontrolado están debilitando la capacidad de los ecosistemas para absorber el agua.

“Si seguimos reemplazando los bosques por monocultivos, minería u otras actividades, perderemos la capacidad de regular el agua”, explicó Uli Arta Siagian, representante de la ONG.