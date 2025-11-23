CANAL RCN
Internacional

Sube a 90 la cifra de muertos por inundaciones y deslizamientos en Vietnam

De acuerdo con las autoridades, al menos 12 personas siguen desaparecidas tras las fuertes lluvias que han causado desastres en la provincia de Dak Lak.

Foto: AFP

AFP

noviembre 23 de 2025
12:17 p. m.
El saldo de muertes por las inundaciones en Vietnam subió a 90 con 12 personas aún desaparecidas, según el último informe del Ministerio del Medioambiente, tras varios días de intensas lluvias y deslizamientos.

Más de 60 de las muertes registradas desde el 16 de noviembre fueron en la montañosa provincia central de Dak Lak, donde decenas de miles de hogares quedaron inundados.

Emergencia por lluvias en Vietnam

El centro-sur de Vietnam ha sido azotado por intensas lluvias desde finales de octubre, por lo que varias localidades permanecen aisladas debido a las inundaciones o deslizamientos.

En el mercado de la ciudad costera de Tuy Hoa, en la provincia central de Phu Yen, la crecida del domingo ya se había retirado, sin embargo, los estragos son incalculables.

Más de 129.000 casas y negocios permanecen sin electricidad, luego de que más de un millón de usuarios quedaron sin energía la semana pasada.

Millonarias pérdidas por inundaciones

El Ministerio del Medioambiente calculó el domingo pérdidas económicas por valor de 343 millones de dólares debido a las inundaciones y deslizamientos en cinco provincias.

Más de 80.000 hectáreas de arrozales y otros cultivos resultaron dañadas, mientras que más de 3,2 millones de aves de corral y cabezas de ganado murieron o fueron arrastradas por las inundaciones.

El país del sudeste asiático es propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, fenómenos que según científicos se han visto agravados por el cambio climático provocado por los seres humanos.

