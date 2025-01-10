CANAL RCN
Internacional

Tragedia tras el colapso de escuela islámica en Indonesia: 59 personas siguen atrapadas

Los primeros informes técnicos señalan que el edificio presentaba problemas estructurales y no cumplía con las normas de construcción vigentes.

Foto: Freepik

AFP

octubre 01 de 2025
07:44 p. m.
Indonesia enfrenta una angustiosa búsqueda de sobrevivientes tras el colapso de una escuela islámica ocurrido el lunes en la isla de Java.

Hasta este jueves, 59 personas permanecen atrapadas bajo los escombros, según informó Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. El derrumbe ha dejado hasta el momento cinco víctimas mortales.

Muhari explicó que la cifra de desaparecidos se basa en la lista de asistencia del internado y en reportes de familiares. Aunque inicialmente se hablaba de 38 desaparecidos, el número aumentó a 91 el martes por la noche. La cifra se ha ido ajustando conforme algunos sobrevivientes logran contactar a las autoridades.

Rescate contrarreloj en Surabaya

El miércoles, los equipos de rescate lograron extraer con vida a cinco personas y recuperaron dos cuerpos sin vida, lo que elevó el número de fallecidos a cinco.

La escuela se encuentra a unos 30 kilómetros de Surabaya, una de las principales ciudades del este de Java. Según fuentes locales, el derrumbe afectó principalmente el ala donde dormían los estudiantes, lo que ha generado desesperación entre los padres que exigen acelerar los esfuerzos de búsqueda.

Investigación apunta a fallas estructurales

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del colapso. Los primeros informes técnicos señalan que el edificio presentaba problemas estructurales y no cumplía con las normas de construcción vigentes. Expertos advierten que estas deficiencias podrían haber sido determinantes en el derrumbe ocurrido el lunes por la tarde.

