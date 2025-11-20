CANAL RCN
Internacional

Fuertes lluvias en Vietnam dejan al menos 41 muertos y miles de damnificados

Unas 52.000 viviendas están inundadas y 62.000 personas fueron evacuadas en las regiones del centro sur del país.

Foto: AFP

AFP

noviembre 20 de 2025
10:43 a. m.
Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, según informaron las autoridades, que siguen las labores para rescatar a personas atrapadas en los tejados de casas inundadas.

El balance de las inundaciones aumentó a 41 muertos y nueve desaparecidos, reportó el Ministerio de Medio Ambiente. Además, unas 52.000 viviendas están inundadas y 62.000 personas fueron evacuadas desde el domingo en las regiones del centro sur del país.

Desde finales de octubre, lluvias incesantes han azotado el sur y centro del país asiático. Populares destinos turísticos costeros se han visto afectados.

Miles de víctimas por inundaciones y deslizamientos

En Nha Trang, conocida por sus playas de aguas cristalinas, barrios enteros quedaron sumergidos y cientos de vehículos permanecían bajo el agua, según imágenes difundidas por AFP.

En las provincias de Gia Lai y Dak Lak, en el centro del país, equipos de rescate en botes trabajan sin descanso para evacuar a residentes atrapados, según medios estatales.

Más de 43.000 casas quedaron sumergidas y varias carreteras principales permanecen bloqueadas debido a los deslizamientos de tierra. Además, se reportaron aludes mortales en pasos montañosos cercanos a Da Lat, otro centro turístico, donde algunas zonas registraron hasta 600 milímetros de lluvia desde el fin de semana.

Un bus de pasajeros quedó sepultado la noche del domingo por la caída de tierra y rocas en el pintoresco paso de montaña Khanh Le Pass, en la provincia de Khanh Hoa, donde murieron al menos cinco personas y 18 resultaron heridas, según la autoridad de manejo de desastres y diques.

Intensas lluvias en Vietnam

Las autoridades explicaron que las lluvias torrenciales se sumaron a niveles de agua ya elevados. Entre enero y octubre, los desastres naturales han dejado 279 muertos o desaparecidos y daños por más de 2.000 millones de dólares, según la oficina nacional de estadística.

Vietnam, propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, enfrenta cada vez más fenómenos extremos, agravados por el cambio climático provocado por el hombre, advierten los científicos.

