Al menos 50 estudiantes secuestrados en Nigeria lograron escapar: Esto se sabe

Un rayo de esperanza surgió este fin de semana en Nigeria tras conocerse que 50 de los más de 300 estudiantes secuestrados en una escuela católica lograron huir y reencontrarse con sus familias.

La noticia fue confirmada por la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), que calificó el hecho como un alivio parcial en medio de la creciente ola de violencia que afecta al país.

De acuerdo con el comunicado emitido por la CAN, los jóvenes consiguieron escapar entre el viernes y el sábado, después de haber sido raptados por un grupo armado en la escuela St. Mary’s, ubicada en el oeste del país.

En total, 315 alumnos y profesores fueron secuestrados durante el ataque, ocurrido tan solo días después de un hecho similar registrado en un liceo del estado de Kebbi, donde 25 estudiantes fueron también privados de su libertad.

Las víctimas raptadas en la escuela católica tenían entre 8 y 18 años, lo que representa casi la mitad del total de estudiantes matriculados en la institución.

Hasta el momento, las autoridades nigerianas no han confirmado la cifra oficial de secuestrados, lo que ha generado preocupación entre las comunidades afectadas.

El reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario del centro educativo, expresó su alivio por el retorno de los 50 menores, pero insistió en que la situación continúa siendo crítica.

“Aunque el regreso de esos niños nos dé un respiro, debemos seguir orando y trabajando para que todos los demás regresen sanos y salvos”, señaló en su mensaje.

El secuestro masivo revive los recuerdos de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Nigeria: la captura de casi 300 niñas en Chibok en 2014 por el grupo yihadista Boko Haram.

Nigeria: un territorio afectado por secuestros y masacres

Una década después, muchas de aquellas jóvenes aún siguen desaparecidas.

Mientras tanto, organizaciones civiles y comunidades religiosas han pedido al gobierno a reforzar las medidas de seguridad y actuar con firmeza ante el aumento de los raptos masivos, que han golpeado especialmente a escuelas y zonas rurales del país.