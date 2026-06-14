Los 10 máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Los Mundiales de la FIFA han dejado imágenes inolvidables, campeones legendarios y futbolistas que marcaron una época a punta de goles. A lo largo de la historia, solo unos pocos jugadores lograron convertir su nombre en sinónimo de Copa del Mundo gracias a sus impresionantes registros anotadores.

Con el inicio del Mundial 2026, muchos aficionados vuelven a preguntarse quiénes son los máximos goleadores de todos los tiempos y si alguna figura actual tiene posibilidades reales de acercarse a esos récords históricos.

¿Quién es el máximo goleador en la historia de los Mundiales?

El primer lugar pertenece al alemán Miroslav Klose, quien marcó 16 goles en cuatro Copas del Mundo disputadas entre 2002 y 2014.

Klose superó en Brasil 2014 una marca que parecía intocable y que durante años estuvo en poder del brasileño Ronaldo Nazário. Su récord se consolidó durante la semifinal frente a Brasil, cuando anotó el gol que lo convirtió en el máximo artillero histórico de los Mundiales.

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Además de sus anotaciones, el alemán logró otro hito: levantar la Copa del Mundo en 2014 antes de retirarse definitivamente de la selección.

¿Cómo quedó el ranking histórico de goleadores?

Estos son los diez máximos goleadores en la historia de los Mundiales:

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Lionel Messi (Argentina) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Kylian Mbappé (Francia) – 12 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles Gabriel Batistuta - (Argentina)– 10 goles

¿Qué jugadores activos pueden romper estos récords?

La atención está puesta especialmente sobre Kylian Mbappé y Lionel Messi, quienes ya aparecen entre los máximos goleadores históricos.

Mbappé, con apenas 27 años durante el Mundial 2026, es considerado el principal candidato a acercarse o incluso superar el récord de Klose si mantiene su promedio goleador en las próximas ediciones.

Messi, por su parte, ya hizo historia al conquistar el Mundial de Qatar 2022 y convertirse en uno de los pocos jugadores que lograron ingresar al Top 5 histórico de anotadores.

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El colombiano con más goles en Copas del Mundo es James Rodríguez, quien suma seis anotaciones mundialistas. Su actuación en Brasil 2014 sigue siendo una de las más recordadas en la historia de la Selección Colombia y le permitió quedarse con la Bota de Oro de aquel torneo.

Con el Mundial 2026 en marcha, nuevos nombres buscarán acercarse a un listado reservado para las grandes leyendas del fútbol. Por ahora, Miroslav Klose sigue observando desde la cima, dueño de una marca que lleva más de una década sin ser superada.