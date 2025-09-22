Investigan disparos en frente de la casa donde Bad Bunny grabó su corto ‘Debí tirar más fotos’

Bad Bunny ha sido tendencia durante los días más recientes al finalizar su magistral residencia con la que marcó hitos históricos al haber inyectado grandes sumas de capital a Puerto Rico y haber dado un giro en la dinámica con la que los grandes artistas realizan conciertos.

Sin embargo, el puertorriqueño se ha visto involucrado en una amplia disputa legal en la que un hombre de 84 años lo habría demandado, junto con su equipo de trabajo, por enriquecimiento injusto, nulidad de contrato, daños y perjuicios.

Reportan disparos en la residencia del hombre que demandó a Bad Bunny

Medios internacionales confirmaron que, durante la noche del pasado domingo, se reportaron tres disparos frente a la vivienda del hombre de 84, quien aseguró que mientras se encontraba en su vivienda escuchó que desde un auto en movimiento realizaron palabras ofensivas y, seguido de esto, lanzaron los disparos.

Según la información policial, se reportó un segundo evento mientras se recopilaban los datos del denunciante, pues desde un automóvil un individuo realizó palabras ofensivas que habrían involucrado el nombre de un artista.

Las labores de investigación hallaron tres casquillos de una pistola calibre 9mm por lo que el caso fue referido a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. Así mismo, se están realizando las respectivas investigaciones para dar con cámaras de seguridad que logren ofrecer más detalles sobre los vehículos involucrados.

Aunque no se reportaron lesionados ni daños estructurales, ya se realizó la respectiva recolección de material probatorio que será parte del proceso investigativo.

Hombre de 84 años demanda a Bad Bunny

El recurso legal alega que la vivienda del sujeto fue utilizado como escenario principal del cortometraje ‘Debí tirar más fotos’ por lo que esto se habría realizado sin consentimiento del propietario ni una compensación justa, pues también se alega el presunto aprovechamiento de la falta de escolaridad del hombre.

De esta manera, el propietario de la vivienda busca un pago de aproximadamente seis millones de dólares por menoscabo de sus intereses económicos y por daños y angustias mentales a raíz del aumento de fanáticos que llegan a su vivienda a tomarse fotografías.