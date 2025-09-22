Sangriento enfrentamiento en cárcel de Ecuador dejó 14 muertos y varios heridos

Un nuevo episodio de violencia golpeó al sistema penitenciario de Ecuador. Un enfrentamiento entre bandas rivales registrado durante la madrugada de este lunes en la cárcel de Machala dejó un saldo de 14 personas muertas, entre ellas un guardia penitenciario, además de 14 reclusos heridos.

Nuevo enfrentamiento en cárcel de Ecuador dejó 14 muertos

De acuerdo con el coronel William Calle, comandante de la zona, la riña se desató hacia las 2:00 a.m. cuando internos de los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos se atacaron utilizando armas de fuego, explosivos y granadas.

El tiroteo se prolongó por aproximadamente 40 minutos y obligó a la intervención inmediata de la policía y los agentes penitenciarios.

En medio de la confusión, varios presos lograron fugarse, aunque hasta el momento las autoridades han recapturado a 13 de ellos.

Durante el ingreso de las fuerzas de seguridad al pabellón, uno de los guardias fue asesinado y algunos policías fueron retenidos temporalmente por los internos.

El comandante Calle aseguró que el control de la cárcel ya fue restablecido, pese a que la situación reflejó nuevamente la fragilidad del sistema carcelario en Ecuador.

La prisión de Machala, diseñada para albergar a unas 600 personas, tenía el doble de reclusos desde 2022, lo que incrementa las tensiones y la posibilidad de choques violentos entre organizaciones criminales.

Más de 10 muertos dejó enfrentamiento dentro de una cárcel en Ecuador

RELACIONADO En Ecuador cayeron 26 disidentes de los Comandos de Frontera con millonarias propiedades

Las cárceles del país se han convertido en escenario de brutales disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico. Desde 2021, alrededor de 500 reclusos han muerto en matanzas carcelarias.

El episodio más sangriento ocurrió en Guayaquil ese mismo año, cuando más de 100 prisioneros fueron asesinados en enfrentamientos que los propios internos transmitieron en redes sociales, mostrando escenas de extrema violencia como decapitaciones e incineraciones.