Investigan posible filtración de los Nobel tras aumento de apuestas por María Corina Machado

El Instituto Nobel ha iniciado una investigación para determinar si se produjo una filtración, antes de la atribución del premio Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado. La decisión, anunciada este viernes, fue precedida por un repentino y marcado aumento en las apuestas a favor de Machado en la plataforma Polymarket, lo que ha despertado sospechas entre expertos y analistas.

En tan solo unas horas, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, las probabilidades de que Machado ganara el galardón pasaron de un modesto 3,75% a un asombroso 73%. Este giro drástico no pasó desapercibido. “No se ve por lo regular eso en los mercados de apuestas. Es muy sospechoso”, comentó Robert Naess, especialista en datos, a la cadena noruega NRK.

María Corina no estaba entre los favoritos de los medios o los seguidores del Nobel:

Lo más llamativo es que, hasta entonces, ni expertos ni medios especializados la habían considerado entre los favoritos para recibir el prestigioso reconocimiento. La noticia tomó por sorpresa a observadores internacionales y encendió las alarmas sobre la posibilidad de una filtración previa al anuncio oficial.

Aunque el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, se mostró escéptico ante esa posibilidad —“No creo que hubiera filtraciones en toda la historia del premio. No puedo imaginar que este sea el caso”, declaró a la agencia NTB—, el Instituto Nobel ha confirmado que indagará lo ocurrido. Kristian Berg Harpviken, su director, declaró al diario Aftenposten: “Es muy temprano para ser categórico sobre una filtración. Pero es algo que vamos ahora a examinar”.

Solo un grupo reducido conocía el nombre de la ganadora:

El acceso al nombre del ganador es altamente restringido y solo lo conocen un reducido grupo de personas: los cinco miembros del comité Nobel.

A lo largo de los años, han surgido conjeturas sobre posibles filtraciones, especialmente cuando ciertos nombres inesperados fueron mencionados en medios noruegos antes de los anuncios oficiales. Sin embargo, en los últimos años no se habían reportado casos similares.

María Corina Machado, impedida de participar en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, fue reconocida por el comité por “su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.