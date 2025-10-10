CANAL RCN
“Esto es un impulso”: primeras declaraciones de María Corina Machado por premio Nobel de Paz

La líder opositora expresó a través de su cuenta oficial en X que este reconocimiento representa un homenaje a la resistencia y esperanza del pueblo venezolano.

María Corina Machado comenzó a revelar pistas de cómo se prepará Venezuela para el 10 de enero
María Corina Machado Foto: X de María Corina Machado @MariaCorinaYA

octubre 10 de 2025
09:16 a. m.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, expresó a través de su cuenta oficial en X que este reconocimiento representa un homenaje a la resistencia y esperanza del pueblo venezolano.

María Corina Machado: Nobel de Paz 2025

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, afirmó Machado en su mensaje, que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicado por líderes políticos y ciudadanos de todo el continente.

Machado destacó que el premio no es un logro personal, sino un símbolo de la perseverancia de quienes han enfrentado años de represión, censura y crisis humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro.

También aseguró que Venezuela se encuentra “en el umbral de la victoria” y reafirmó su confianza en el apoyo internacional para consolidar el cambio democrático.

En su publicación, la dirigente agradeció especialmente el respaldo del presidente Donald Trump, de los países latinoamericanos y de las naciones democráticas del mundo, a quienes señaló como aliados fundamentales “para lograr la Libertad y la democracia”.

Machado cerró su mensaje con una declaración de esperanza y convicción: “¡Venezuela será libre!”.

Cabe mencionar que la dirigente, que suma ya tres premios de gran peso internacional, Nobel, Sájarov y Vaclav Havel, vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.

Primeras declaraciones de María Corina Machado por premio Nobel de Paz

Fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según dijo el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité.

Según él, María Corina Machado se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida", y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

"Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones", agregó el presidente del comité, quien estimó que Venezuela "ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario".

