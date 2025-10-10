El dinero que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz

La distinción más prestigiosa del planeta en favor de la humanidad no solo conlleva un reconocimiento moral incalculable, sino también una recompensa económica considerable.

En este 2025, la líder política María Corina Machado fue galardonada por su lucha democrática en Venezuela y “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, informó la página web oficial del premio.

La millonaria cifra que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz

La Fundación Nobel, que gestiona el legado del químico, ingeniero y inventor sueco Alfred Nobel, ha estipulado que el galardonado obtiene 11 millones de coronas suecas.

Esta dotación económica, que equivale a cerca de 4.500 millones de pesos colombianos, es la misma para todas las categorías del Nobel, incluyendo Física, Medicina, Literatura, Química y Economía. Esta millonaria cifra que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz subraya la importancia global que la fundación otorga al fomento de la paz y la cooperación.

Se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad a pesar de las graves amenazas contra su vida. Ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas, resaltó la Fundación Nobel.

El origen del Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel tiene sus raíces en la voluntad testamentaria de Alfred Nobel, quien estableció estos galardones en 1901 para honrar a quienes, anualmente, hicieran las mayores contribuciones a la humanidad.

A diferencia de las demás categorías que son seleccionadas por instituciones suecas, la elección del laureado Nobel de la Paz es una responsabilidad delegada a Noruega. El proceso recae en manos del Comité Noruego del Nobel, una entidad integrada por cinco miembros designados directamente por el Parlamento de Noruega.

Este comité tiene la soberanía absoluta para escoger la personalidad o institución merecedora del premio, siguiendo criterios estrictos de fomento a la fraternidad, el desarme y la promoción de congresos de paz.

El anuncio de 2025, realizado desde Oslo, reconoció la "incansable labor" de María Corina Machado "por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en su país.

La ingeniera y política reaccionó diciendo estar "en shock" ante la noticia, un reconocimiento que, además de la recompensa financiera, la dota de una plataforma internacional única.