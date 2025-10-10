CANAL RCN
Internacional Video

El dinero que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz

La millonaria cifra que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz y cómo se elige.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La distinción más prestigiosa del planeta en favor de la humanidad no solo conlleva un reconocimiento moral incalculable, sino también una recompensa económica considerable.

Histórico: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025
RELACIONADO

Histórico: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

En este 2025, la líder política María Corina Machado fue galardonada por su lucha democrática en Venezuela y “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, informó la página web oficial del premio.

La millonaria cifra que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz

La Fundación Nobel, que gestiona el legado del químico, ingeniero y inventor sueco Alfred Nobel, ha estipulado que el galardonado obtiene 11 millones de coronas suecas.

Esta dotación económica, que equivale a cerca de 4.500 millones de pesos colombianos, es la misma para todas las categorías del Nobel, incluyendo Física, Medicina, Literatura, Química y Economía. Esta millonaria cifra que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz subraya la importancia global que la fundación otorga al fomento de la paz y la cooperación.

Se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad a pesar de las graves amenazas contra su vida. Ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas, resaltó la Fundación Nobel.

El origen del Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel tiene sus raíces en la voluntad testamentaria de Alfred Nobel, quien estableció estos galardones en 1901 para honrar a quienes, anualmente, hicieran las mayores contribuciones a la humanidad.

A diferencia de las demás categorías que son seleccionadas por instituciones suecas, la elección del laureado Nobel de la Paz es una responsabilidad delegada a Noruega. El proceso recae en manos del Comité Noruego del Nobel, una entidad integrada por cinco miembros designados directamente por el Parlamento de Noruega.

VIDEO | Así reaccionó María Corina Machado ante la noticia del Nobel de Paz
RELACIONADO

VIDEO | Así reaccionó María Corina Machado ante la noticia del Nobel de Paz

Este comité tiene la soberanía absoluta para escoger la personalidad o institución merecedora del premio, siguiendo criterios estrictos de fomento a la fraternidad, el desarme y la promoción de congresos de paz.

El anuncio de 2025, realizado desde Oslo, reconoció la "incansable labor" de María Corina Machado "por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en su país.

VIDEO | “Usted se lo merece”: la emotiva llamada de María Corina Machado con el Comité Nobel Noruego
RELACIONADO

VIDEO | “Usted se lo merece”: la emotiva llamada de María Corina Machado con el Comité Nobel Noruego

La ingeniera y política reaccionó diciendo estar "en shock" ante la noticia, un reconocimiento que, además de la recompensa financiera, la dota de una plataforma internacional única.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

María Corina Machado

El mundo reacciona al Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Venezuela

VIDEO | “Usted se lo merece”: la emotiva llamada de María Corina Machado con el Comité Nobel Noruego

Venezuela

VIDEO | Así reaccionó María Corina Machado ante la noticia del Nobel de Paz

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón enfrenta denuncia en la Fiscalía por polémicas recientes declaraciones

Yina Calderón fue denunciada ante la Fiscalía tras unas declaraciones que causaron indignación en redes sociales. La influenciadora enfrenta una nueva polémica por presunto racismo.

Ejército Nacional

Ejército rescató a cuatro menores reclutados por las disidencias de las Farc en el Cauca

Los adolescentes, de entre 15 y 17 años, informaron a los uniformados que llevaban entre cinco y nueve meses al servicio del grupo armado.

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio

Pensiones

Definen la edad de pensión que aplica para las mujeres trans en el país: téngalo en cuenta

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido