Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, joven de 19 años que fue medallista de lucha estilo libre

El régimen iraní confirmó la ejecución de Saleh Mohammadi, un joven atleta que fue medallista en competiciones internacionales de lucha libre, siendo sometido a ahorcamiento junto a otros dos hombres en Irán.

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Las autoridades judiciales del país informaron que las ejecuciones se realizaron en la ciudad de Qom, en el marco de condenas relacionadas con las protestas nacionales registradas en enero.

Mohammadi, quien había cumplido recientemente 19 años, fue condenado por el delito de moharebeh (“declarar la guerra a Dios”), una figura penal contemplada en la ley islámica iraní. Según la versión oficial difundida por la agencia Mizan, los tres ejecutados participaron en el asesinato de dos agentes de policía y en acciones vinculadas con intereses de Israel y Estados Unidos.

Denuncias por falta de juicio justo en el caso de Saleh Mohammadi

Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad del proceso judicial que llevó a la ejecución de Saleh Mohammadi. Entidades como Amnistía Internacional y el grupo Irán Human Rights (IHR) sostienen que el joven no contó con una defensa adecuada y que su confesión habría sido obtenida bajo tortura.

De acuerdo con estos organismos, el juicio fue acelerado y no cumplió con estándares básicos de debido proceso. Además, el observatorio Legal Dadban afirmó que los acusados fueron privados de acceso efectivo a abogados independientes, lo que refuerza las denuncias de que se trató de una ejecución extrajudicial.

El caso de Mohammadi ha adquirido especial relevancia debido a su perfil como deportista. En 2024 fue medalla de bronce en la Copa Saitiev, un reconocido campeonato de lucha estilo libre en Rusia.

Además, Mohammadi había sido campeón en la Illinois Cup y Youth Cup 2023, subcampeón de la Copa Internacional Abdullah Movahed y obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Irán de 2022 en la categoría de cadetes (71 kg).

Riesgo de nuevas ejecuciones en Irán tras protestas

Las ejecuciones de enero marcan un precedente al ser las primeras oficialmente vinculadas a las protestas masivas que sacudieron Irán a finales de diciembre y principios de enero. Estas manifestaciones, inicialmente motivadas por el aumento del costo de vida, evolucionaron hacia un movimiento antigubernamental de gran escala.

Organizaciones como IHR han advertido sobre el riesgo de ejecuciones masivas en este contexto, señalando que cientos de personas enfrentan cargos que podrían derivar en la pena capital. Según estas entidades, las autoridades estarían utilizando estas medidas para disuadir nuevas protestas y consolidar el control interno.

El contexto geopolítico también influye en esta escalada. La reciente guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada tras los ataques del 28 de febrero, ha incrementado la tensión interna y externa. En este escenario, expertos consideran que el sistema judicial iraní ha endurecido su postura frente a los acusados de delitos vinculados con seguridad nacional.

Datos de organizaciones de derechos humanos refuerzan la preocupación: Irán es el segundo país con más ejecuciones en el mundo, solo por detrás de China, y en el último año habría llevado a cabo al menos 1.500 ahorcamientos. Además, se han registrado ejecuciones relacionadas tanto con protestas recientes como con conflictos previos.