Secretario de la ONU insta a EE.UU. e Israel a terminar la guerra contra Irán: “ya es hora”

En una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Estados Unidos e Israel a poner fin a la guerra con Irán antes de que se descontrole. Además, pidió a Teherán dejar de atacar a los países vecinos, señaló que ellos no son parte del conflicto.

Guterres advirtió de las "posibles consecuencias trágicas" de la guerra para los civiles y la economía mundial.

"Ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de quedar completamente fuera de control (...) A Irán, dejen de atacar a sus vecinos. Ellos nunca fueron parte en el conflicto".

No hay "un plazo definitivo" para terminar la guerra contra Irán: EE.UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que no hay "un plazo definitivo" para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"No quisiéramos fijar un plazo definitivo (...) Vamos muy bien encaminados (...) En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: 'Bien, hemos logrado lo que necesitamos'", dijo.

Sobre el informe según el cual el Pentágono solicitó más de 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para pagar el conflicto, afirmó que la cifra puede cambiar porque "obviamente se necesita dinero para matar a los malos".

"Estamos volviendo al Congreso para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro".