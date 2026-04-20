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Se termina el cese al fuego y no es seguro si Irán va a participar de nuevos diálogos de paz con los EE. UU.

El estrecho de Ormuz se encuentra, nuevamente, cerrado. La República Islámica acusa a los EE. UU. de haber roto el cese al fuego, que terminará en menos de 48 horas.

Foto: AFP
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AFP

abril 20 de 2026
09:16 a. m.
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Bajo amenaza de la administración Trump, que advirtió que destruiría "todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", los diálogos de paz con la República Islámica, en Pakistán, penden de un hilo.

A menos de 48 horas de que expire el alto el fuego, Teherán aún no confirma su asistencia a la nueva ronda de negociaciones en Islamabad, poniendo en duda la "seriedad" de la administración estadounidense tras la reciente captura de un carguero iraní.

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La incautación de un barco iraní generó fricción entre EE. UU. y la República Islámica:

La incertidumbre escaló luego de que la Marina de Estados Unidos incautara el buque Touska en el golfo de Omán. "Intentó romper nuestro bloqueo marítimo, y le salió muy mal", explicó Trump en Truth Social.

En respuesta, el portavoz del Estado Mayor iraní calificó el incidente como un "acto de piratería armada" y prometió "responder pronto" por la presunta violación del cese de hostilidades, mientras la agencia Tasnim reportaba el lanzamiento de drones iraníes contra los buques que interceptaron la embarcación.

La tensa situación diplomática también se refleja en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito se redujo a cero, según Marine Traffic. Aunque Irán intentó reabrir el paso el viernes, dio marcha atrás el sábado, en respuesta al bloqueo estadounidense a sus puertos.

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No es seguro si Irán va a participar de los diálogos de paz en la capital pakistaní:

Este clima de confrontación ocurre justo cuando Washington pretende enviar una delegación liderada por el vicepresidente JD Vance para relanzar las conversaciones de paz.

El objetivo de este encuentro es detener la guerra iniciada el 28 de febrero, que ha golpeado la economía mundial y deja a miles de personas fallecidas y millones desplazadas en Irán y el Líbano.

No obstante, Esmail Baqai, portavoz de la cancillería iraní, fue tajante y dijo con cautela: "En este momento, mientras hablo, no tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

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