Revelan listado de los 20 rehenes de Hamás que estarían vivos: Elkana Bohbot es uno de ellos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, 20 están vivos y los otros 28 habrían muerto, tras la entrada en vigor de la tregua con Hamás.

El dirigente israelí dijo que espera que su país celebre un día de alegría nacional a partir del lunes 13 de octubre, cuando se espera que todos los rehenes sean devueltos desde Gaza.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, concluido bajo iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé la liberación de los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, de los cuales al menos 28 están muertos.

Lista de rehenes israelíes que estarían vivos en manos de Hamás

Matan Angrest, 22 años: El suboficial Matan Angrest fue capturado en su tanque cerca de la Franja de Gaza después de intentar impedir la infiltración de comandos islamistas cerca de la base militar de Nahal Oz. Los tres compañeros que iban con él en el tanque murieron, y los cadáveres de dos de ellos siguen en Gaza.

Gali y Ziv Berman, 28 años: Los gemelos Gali y Ziv Berman, que ahora tienen 28 años, fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza, incendiado por los comandos de Hamás. Sus padres y su hermano mayor sobrevivieron al asalto de los islamistas.

Los gemelos Gali y Ziv Berman, que ahora tienen 28 años, fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza, incendiado por los comandos de Hamás. Sus padres y su hermano mayor sobrevivieron al asalto de los islamistas. Elkana Bohbot, 36 años: Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno. Bohbot está casado con una israelí de origen colombiano, Rebecca González. Padre de un niño pequeño, vivía en Mevaseret Sión, cerca de Jerusalén. El presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2023.

Rom Braslavski, 21 años: Oriundo de Jerusalén, Rom Braslavski, también ciudadano alemán, se ocupaba de la seguridad del festival Nova. En agosto, la Yihad Islámica, movimiento armado aliado de Hamás, publicó un video en el que se le ve hablando bajo amenaza, muy debilitado y delgado.

Nimrod Cohen, 21 años: Estacionado el 7 de octubre cerca del kibutz de Nahal Oz con su unidad blindada, Nimrod Cohen se vio inmovilizado por problemas mecánicos de su tanque. Sus tres compañeros de armas, Omer Neutra, Oz Daniel y Shaked Dahan, murieron el 7 de octubre y sus cadáveres fueron llevados a Gaza.

David y Ariel Cunio, 35 y 28 años: Los hermanos israelo-argentinos David y Ariel Cunio fueron secuestrados con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa.

Evyatar David, 24 años: Los padres de Evyatar David se enteraron de que su hijo estaba cautivo en Gaza por una foto recibida en la red social Telegram. En ella, el joven aparece con el rostro iluminado por una linterna de bolsillo. El 7 de octubre participaba con su amigo de infancia Guy Gilboa Dalal en el festival Nova. Este también fue secuestrado, y se cree que está vivo.

Los padres de Evyatar David se enteraron de que su hijo estaba cautivo en Gaza por una foto recibida en la red social Telegram. En ella, el joven aparece con el rostro iluminado por una linterna de bolsillo. El 7 de octubre participaba con su amigo de infancia Guy Gilboa Dalal en el festival Nova. Este también fue secuestrado, y se cree que está vivo. Guy Gilboa Dalal, 24 años: Guy Gilboa Dalal participaba con tres amigos en su primera rave party cuando fue secuestrado en el festival Nova. Su familia se enteró del rapto al ver un video suyo y de su mejor amigo, Evyatar David, atados en un túnel de Gaza. Según el testimonio de un rehén liberado en junio durante una operación del ejército israelí, sufrió abusos por parte de sus secuestradores.

Maxim Herkin, 37 años: Israelí y ruso, Maxim Herkin es el padre de una niña que ahora tiene cinco años, y que reside con su madre en Rusia. Maxim había emigrado a Israel desde Ucrania.

Eitan Horn, 39 años: Eitan Horn fue secuestrado en la vivienda de su hermano mayor, Yair Horn, en el kibutz Nir Oz. Yair, secuestrado igualmente aquel día y aquejado de diabetes, fue liberado en febrero de este año. Hasta entonces, ambos hermanos pasaron juntos su cautiverio.

Segev Kalfon, 27 años: Segev Kalfon trabajaba con su padre en la panadería familiar de Arad, en el desierto del Néguev. Su amigo de infancia, que estaba con él en el festival Nova, contó los detalles de su captura.

Bar Kuperstein, 23 años: Antes de ser secuestrado en el festival Nova, Bar Kuperstein trató de socorrer a los asistentes del festival heridos por disparos.

Omri Miran, 48 años: Omri Miran, masajista y terapeuta que también tiene nacionalidad húngara, fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz, donde vivía, en presencia de su esposa Lichay Miran-Lavi y sus dos hijas pequeñas, a quienes dejaron en libertad.

Eitan Mor, 25 años: Primogénito de ocho niños, en una familia religiosa de la colonia de Kyriat Arba, en Cisjordania ocupada, Eitan Mor se encontraba en el festival Nova como agente de seguridad con varios amigos.

Yosef Haim Ohana, 25 años: Yosef Haim Ohana, tenía el proyecto de hacer estudios de 'coaching', pero fue secuestrado en el festival Nova, donde trabajaba como barman. Se le vio ayudando a heridos antes de huir con un amigo.

