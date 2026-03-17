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Israel asegura que neutralizó a Alí Larijani, jefe de seguridad de Irán

Alí Larijani era una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos. La figura de mayor rango asesinada tras el Líder Supremo.

Israel asegura que neutralizó a Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán
Foto: AFP

AFP

marzo 17 de 2026
07:06 a. m.
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El ministro de Defensa de Israel señaló que el Ejército habría abatido a Alí Larijani, jefe de seguridad del régimen de Irán y además al general general Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia iraní, conocida como Basij.

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"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Israel Katz.

Agregó que Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a Jamenei".

¿Quién era Alí Larijani?

El jefe del Consejo Superior de Seguridad era un matemático y filósofo, veterano de la guerra Irán-Irak, fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento y candidato presidencial.

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por "represión violenta del pueblo iraní", tras las protestas que se registraron a nivel nacional.

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Se trataría de la figura de mayor rango neutralizada desde que el líder supremo, el Ayatolá Jamenei, muriera en el primer día de los ataques aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos.

Se cree que gozaba de la confianza del Jamenei, tras una larga carrera en el Ejército, los medios de comunicación y el poder legislativo.

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