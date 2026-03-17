Israel asegura que neutralizó a Alí Larijani, jefe de seguridad de Irán

El ministro de Defensa de Israel señaló que el Ejército habría abatido a Alí Larijani, jefe de seguridad del régimen de Irán y además al general general Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia iraní, conocida como Basij.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Israel Katz.

Agregó que Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a Jamenei".

¿Quién era Alí Larijani?

El jefe del Consejo Superior de Seguridad era un matemático y filósofo, veterano de la guerra Irán-Irak, fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento y candidato presidencial.

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por "represión violenta del pueblo iraní", tras las protestas que se registraron a nivel nacional.

Se trataría de la figura de mayor rango neutralizada desde que el líder supremo, el Ayatolá Jamenei, muriera en el primer día de los ataques aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos.

Se cree que gozaba de la confianza del Jamenei, tras una larga carrera en el Ejército, los medios de comunicación y el poder legislativo.