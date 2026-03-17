Millonarios vs. Nacional, superclásico por la fecha 12: hora y canal para ver EN VIVO

El fútbol colombiano vivirá una de sus noches más esperadas este martes 17 de marzo, cuando los dos clubes más ganadores del país vuelvan a verse las caras en una nueva edición del superclásico nacional. Millonarios FC recibirá a Atlético Nacional en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en un compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I.

El encuentro está programado para las 8:30 de la noche y promete un ambiente cargado de emoción en las tribunas, donde se espera una gran presencia de aficionados vestidos de azul y blanco que acompañarán al conjunto capitalino en un partido clave para sus aspiraciones en el campeonato. Como es habitual en este enfrentamiento histórico, el duelo no solo pondrá en juego tres puntos, sino también el orgullo y la rivalidad deportiva que durante décadas ha marcado la historia del balompié nacional.

Millonarios, obligado a ganar en casa

El conjunto embajador afronta este compromiso con la presión de conseguir una victoria que le permita mantenerse en la lucha por un lugar en los playoffs de mitad de año. Los dirigidos por el entrenador argentino Fabián Bustos saben que cualquier tropiezo en casa podría complicar seriamente su camino hacia el grupo de los ocho mejores del torneo.

El respaldo de la afición será uno de los principales impulsos para el equipo bogotano, que espera convertir el Campín en una fortaleza durante esta fase decisiva del campeonato. La hinchada azul confía en que su equipo pueda imponer condiciones desde el inicio y aprovechar la localía para sumar tres puntos fundamentales en la tabla de posiciones.

Un clásico con sabor a revancha

El enfrentamiento llega con un ingrediente adicional que aumenta la expectativa alrededor del partido. Hace menos de dos semanas, Millonarios FC logró eliminar a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana en el estadio Estadio Atanasio Girardot, un resultado que dejó heridas abiertas entre los seguidores del conjunto antioqueño.

Por esa razón, muchos aficionados del equipo verdolaga consideran este nuevo choque como una oportunidad para tomar revancha deportiva. Un triunfo de Nacional en la capital no solo representaría un golpe anímico importante, sino que también podría complicar el panorama de Millonarios en la lucha por clasificar entre los ocho mejores del torneo.

Con estos antecedentes, el superclásico colombiano promete emociones de principio a fin. Más allá de la posición en la tabla, se trata de un duelo que históricamente paraliza al país y que, una vez más, enfrentará a dos instituciones que han marcado buena parte de la historia del fútbol colombiano. El juego se podrá ver exclusivamente a través de Win Sports+.