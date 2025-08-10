CANAL RCN
Internacional

Israel intercepta nueva flotilla humanitaria rumbo a Gaza: ONG denuncia bloqueo marítimo

Entre las embarcaciones se encontraba la embarcación "Conscience", que transportaba a más de 90 personas.

Foto: X @RimaHas

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
10:24 a. m.
El ejército de Israel interceptó este miércoles una flotilla compuesta por nueve embarcaciones que se dirigían hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, según denunció la organización Global Sumud, promotora de la iniciativa.

La ONG, que busca romper el bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino, informó inicialmente que tres de sus barcos fueron detenidos a unos 220 kilómetros de la costa de Gaza en horas de la mañana. Más tarde, actualizó la cifra y confirmó que todos los navíos de la flotilla habían sido interceptados.

Entre las embarcaciones se encontraba la embarcación "Conscience", que transportaba a más de 90 personas, incluyendo médicos, activistas y periodistas, según detalló la organización en su sitio web.

Israel intercepta flotilla con ayuda médica y traslada a los detenidos a puerto

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó en redes sociales la operación de intercepción, señalando que los barcos intentaban ingresar a la Franja de Gaza, actualmente bajo bloqueo militar.

"Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada", señaló el ministerio israelí, quien añadió que los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto de Israel. En cuanto a los detenidos, señaló que “están a salvo y con buena salud”.

Según la Coalición Flotilla de Libertad, los barcos llevan "ayuda vital valorada en más de 110.000 dólares en medicamentos, equipo respiratorio y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza".

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco denunció que la intervención israelí "en aguas internacionales contra la Flotilla de la Libertad, que se comprometió a romper el bloqueo ilegal e inhumano impuesto a Gaza, es un acto de piratería". El ejército israelí detuvo a varios diputados turcos, agregó.

Israel provoca protestas en Europa y el mundo

Israel ha bloqueado los últimos meses varias flotillas de ayuda que intentaban alcanzar el devastado territorio palestino, cuya población enfrenta una hambruna, según la ONU.

La semana pasada, las fuerzas israelíes impidieron la llegada a Gaza de otra flotilla de Global Sumud con unos 45 barcos, con políticos y activistas a bordo, incluida la sueca Greta Thunberg, conocida por su campaña contra el cambio climático. La acción motivó protestas en toda Europa.

Israel, que acusa a la flotilla Global Sumud de ser una emanación del movimiento islamista palestino Hamás, afirma que los barcos violaron una zona prohibida y que "apenas se encontraron dos toneladas de ayuda" a bordo de los buques, desviados por la fuerza hacia el puerto israelí de Ashdod.

