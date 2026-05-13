OMS confirma ocho casos de hantavirus de la cepa Andes: la única que se transmite de humano a humano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el miércoles que ocho de los infectados por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius han dado positivo para el virus de los Andes (ANDV). La única cepa capaz de transmitirse de persona a persona.

Hasta el 13 de mayo, el balance oficial es de "11 casos, incluidos tres fallecimientos", según detalló la organización en su boletín nocturno.

El brote tiene registra, de momento, una tasa de letalidad que ya alcanza el 27%. Entre las víctimas mortales, dos fueron casos confirmados de la cepa de los Andes y la tercera se clasifica como un caso "probable".

Riesgo global se mantiene en niveles bajos:

De los 11 afectados —todos vinculados directamente con el barco— la situación diagnóstica se distribuye de la siguiente manera:

8 casos confirmados por laboratorio como infección por ANDV.

2 casos probables.

1 caso inconcluso y bajo análisis en Estados Unidos. Sobre este último, la OMS precisó que la persona se encuentra "actualmente asintomática".

Pese a los casos confirmados de la cepa Andes, la OMS mantiene su parte de tranquilidad a nivel global, calificando el riesgo como "moderado" para quienes están a bordo y "bajo" para la población general, aunque no existe una vacuna ni un tratamiento específico para el hantavirus.

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Se desconoce cómo inició el brote:

El origen del brote sigue siendo una incógnita, aunque las fechas sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que el crucero zarpara el 1 de abril. La primera víctima, un ciudadano neerlandés de 70 años, comenzó a manifestar síntomas apenas el 6 de abril, lo que encaja con el período de incubación del virus, que oscila entre una y seis semanas.

Es así que el paciente cero permaneció poco más de 48 horas en Ushuaia, Tierra del Fuego, antes de embarcar. No obstante, las autoridades argentinas de esa región consideran "prácticamente nula" la posibilidad de que el contagio se produjera en su territorio.

Actualmente, se realizan esfuerzos internacionales para resolver el enigma. "Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las posibles circunstancias de la exposición y la fuente del brote epidémico, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile", informó la OMS.