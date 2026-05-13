CANAL RCN
Internacional

OMS confirma ocho casos de hantavirus de la cepa Andes: la única que se transmite de humano a humano

La tasa de letalidad del brote, que se registró a bordo de un crucero, es del 27%. De momento no existe una vacuna.

Hantavirus
FOTO: Magnific

Noticias RCN

AFP

mayo 13 de 2026
10:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el miércoles que ocho de los infectados por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius han dado positivo para el virus de los Andes (ANDV). La única cepa capaz de transmitirse de persona a persona.

Hasta el 13 de mayo, el balance oficial es de "11 casos, incluidos tres fallecimientos", según detalló la organización en su boletín nocturno.

El brote tiene registra, de momento, una tasa de letalidad que ya alcanza el 27%. Entre las víctimas mortales, dos fueron casos confirmados de la cepa de los Andes y la tercera se clasifica como un caso "probable".

El hantavirus ya era conocido desde la Guerra de Corea: esto explicó un infectólogo
RELACIONADO

El hantavirus ya era conocido desde la Guerra de Corea: esto explicó un infectólogo

Riesgo global se mantiene en niveles bajos:

De los 11 afectados —todos vinculados directamente con el barco— la situación diagnóstica se distribuye de la siguiente manera:

  • 8 casos confirmados por laboratorio como infección por ANDV.
  • 2 casos probables.
  • 1 caso inconcluso y bajo análisis en Estados Unidos. Sobre este último, la OMS precisó que la persona se encuentra "actualmente asintomática".

Pese a los casos confirmados de la cepa Andes, la OMS mantiene su parte de tranquilidad a nivel global, calificando el riesgo como "moderado" para quienes están a bordo y "bajo" para la población general, aunque no existe una vacuna ni un tratamiento específico para el hantavirus.

OMS activa recomendaciones para los países tras muertes y contagios por hantavirus
RELACIONADO

OMS activa recomendaciones para los países tras muertes y contagios por hantavirus

Se desconoce cómo inició el brote:

El origen del brote sigue siendo una incógnita, aunque las fechas sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que el crucero zarpara el 1 de abril. La primera víctima, un ciudadano neerlandés de 70 años, comenzó a manifestar síntomas apenas el 6 de abril, lo que encaja con el período de incubación del virus, que oscila entre una y seis semanas.

Es así que el paciente cero permaneció poco más de 48 horas en Ushuaia, Tierra del Fuego, antes de embarcar. No obstante, las autoridades argentinas de esa región consideran "prácticamente nula" la posibilidad de que el contagio se produjera en su territorio.

Actualmente, se realizan esfuerzos internacionales para resolver el enigma. "Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las posibles circunstancias de la exposición y la fuente del brote epidémico, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile", informó la OMS.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gaza

Pese a violaciones registradas “a diario”, el alto al fuego se mantiene en Gaza

Chile

Partido de fútbol en un colegio de Chile terminó en riña: hubo lesionados y detenidos

Estados Unidos

Viral foto de Marco Rubio con la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando lo capturaron

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Dayro Moreno falló penalti al último minuto y Junior clasificó a la semifinal de la Liga BetPlay

Junior eliminó a Once Caldas y clasificó a semifinales de la Liga BetPlay tras un dramático final en el que Dayro Moreno falló un penalti decisivo.

Gobierno Nacional

“Es un punto de no retorno”: Mauricio Gaona sobre constituyente que impulsa el Gobierno

El reconocido jurista también se refirió a los ataques del presidente contra el Consejo de Estado, en coversaciones con Noticias RCN.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 13 de mayo de 2026

Turismo

Una experiencia Monumental

Mundial de fútbol

¿Viaja al Mundial? Autoridades piden vacunarse por brotes en México, EE.UU. y Canadá