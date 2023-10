Israel detiene exportaciones de seguridad a Colombia por declaraciones del presidente Petro

A través de su cuenta de X, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció que la embajadora colombiana Margarita Majarrez fue convocada para una "conversación de reprimenda", a raíz de las declaraciones dadas por el presidente Petro en los últimos días sobre el conflicto en Medio Oriente.

La instrucción entregada por el canciller israelí, Eli Cohen, se debe a los términos del mandatario colombiano calificados de "hostiles y antisemitas".

Israel también resolvió, como primera medida, la suspensión de exportaciones de seguridad hacia Colombia, luego de condenar enfáticamente las publicaciones en las que el presidente colombiano se ha negado a condenar las acciones del grupo extremista Hamás.

"En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas del Hamás que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150", señaló el portavoz, Lior Hatai.

Además, insistió en que las declaraciones del jefe de Estado "avivan el antisemitismo, afectan a los representantes de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia".

Desde el pasado 7 de octubre, cuando los extremistas de Hamás se tomaron violentamente el desierto de Négev, en la frontera sur entre Gaza e Israel, en un ataque que dejó cientos de muertos y heridos, el presidente Petro ha usado su cuenta de X como plataforma para hablar al respecto.

El ataque de los extremistas abrió paso a una oleada ofensiva por parte de Israel, determinada en acabar con cada integrante de Hamás. Pero los más afectados han sido, como en cada guerra, los civiles que buscan resguardarse de los tiroteos, asaltos y bombardeos en medio del conflicto.

En una tormenta de trinos, el mandatario colombiano se ha mostrado solidario con la población palestina, calificando de "genocidio" los ataques reiterados de Israel para detener a Hamás. Pero, tal vez, lo que más se le ha criticado, es su falta de palabras para calificar y condenar al grupo islamista como terrorista.

Por el contrario, en reiteradas ocasiones, el presidente ha dicho que el Gobierno israelí se comporta igual que Hitler en la época del nazismo y no ha tenido reparos en comparar la Franja de Gaza con campos de concentración como el de Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial.

El perfil de Petro está lleno de trinos propios y retuits de páginas en las que juzgan fuertemente a Israel por sus medidas contra Palestina, lo que ha despertado no solo el rechazo de Estados Unidos (uno de los principales aliados de Israel), sino de la comunidad judía y, ahora, del mismo gobierno israelí.

Tras conocer la medida anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, el presidente Petro no tardó en responder, señalando que "si hay que suspender relaciones exteriores con Israel", se suspenden.

El mandatario volvió a calificar de "genocidio" lo que sucede actualmente en Palestina y convocó a los países latinoamericanos a "una solidaridad real con Colombia".

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2