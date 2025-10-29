CANAL RCN
Jamaica fue declarada zona catastrófica tras el paso de Melissa

Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado su disposición para proporcionar apoyo humanitario inmediato a la isla caribeña.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
01:52 p. m.
El huracán Melissa golpeó severamente a Jamaica, tocando tierra como una tormenta de categoría 5. La devastación ha sido tal, que el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, se vio obligado a declarar a la nación insular como zona catastrófica.

Jamaica fue declarada zona catastrófica tras el paso de Melissa

“Necesitamos ayuda ahora”, enfatizó Holness, al describir una “devastación masiva” que ha dejado a hospitales, clínicas, escuelas y viviendas gravemente dañadas.

La ciudad de Montego Bay ha sido una de las más afectadas, con innumerables viviendas llenas de lodo y sus habitantes en estado de desesperación.

Testigos del desastre expresaron el terror vivido durante el paso del huracán. "Fue terrible, el viento, fue violento", relató un residente, destacando el temor que se apoderó de familias enteras.

Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado su disposición para proporcionar apoyo humanitario inmediato a la isla caribeña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su asombro ante la magnitud del fenómeno.

"Nunca había visto un huracán como Melissa", dijo al resaltar la necesidad de una intervención humanitaria urgente. Ambas naciones han declarado que están vigilando de cerca la situación y están listas para tomar acción.

La Organización de las Naciones Unidas también dio un paso adelante, confirmando la preparación y envío de 2.000 kits de emergencia por avión para ayudar a los necesitados en Jamaica.

En un esfuerzo por centralizar y facilitar las donaciones, el gobierno de Jamaica ha lanzado la plataforma SupportJamaica.gov, en colaboración con el sector privado.

Esta iniciativa busca asegurar que las donaciones sean seguras y efectivas en la distribución de ayuda a las zonas más afectadas.

La comunidad internacional se ha unido en un momento crítico, mostrando solidaridad ante el desastre en Jamaica.

A medida que se despliegan los esfuerzos de ayuda, las esperanzas están puestas en la recuperación y reconstrucción de las áreas devastadas, garantizando un retorno a la normalidad para los habitantes de la isla.

