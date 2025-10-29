El huracán Melissa continúa dejando una estela de destrucción a su paso por el Caribe.

Al menos diez personas murieron en Haití como consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del fenómeno, así lo informaron este miércoles las autoridades locales.

Los estragos del huracán Melissa en Haití y Cuba: ya van 10 muertos

El desbordamiento del río La Digue arrastró a varios habitantes de la ciudad de Petit-Goave, en el sur del país. Según confirmó el alcalde de la población y el director general del hospital local, se han recuperado una decena de cuerpos y aún se desconoce el número de desaparecidos.

Mientras tanto, en Cuba, Melissa tocó tierra este miércoles en la provincia de Santiago de Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, causando graves daños materiales.

Calles y viviendas quedaron inundadas, y numerosos árboles, postes eléctricos y cables fueron derribados por la fuerza del viento, según constató un periodista de AFP en la zona.

Incluso un hotel donde se alojaban reporteros sufrió la rotura de ventanas, paneles y estructuras, obligando a los ocupantes a permanecer en el interior por seguridad.

El ciclón ya había golpeado duramente Jamaica el martes, donde alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 300 km/h, convirtiéndose en el huracán más potente en 90 años al momento de tocar tierra, de acuerdo con un análisis de la agencia AFP basado en datos de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos).

Este fenómeno ha sido comparado con el histórico Huracán del Día del Trabajo de 1935, que devastó los cayos de Florida con vientos similares y una presión atmosférica de 892 milibares, uno de los valores más bajos registrados.

Melissa es ya la quinta tormenta tropical de categoría 5 de 2025, superando en intensidad al tifón Ragasa, que había sido considerado el más violento del año. Sin embargo, tras azotar Jamaica, el huracán fue degradado a categoría 3 antes de su llegada a Cuba.

¿Cómo avanza el huracán Melissa?

De acuerdo con los registros históricos de la NOAA, los vientos más fuertes jamás medidos corresponden al huracán Patricia (2015) y al tifón Nancy (1961), con picos de 343 km/h, aunque ambos alcanzaron esa velocidad en pleno océano.

Expertos meteorológicos advierten que el cambio climático está intensificando la frecuencia y la fuerza de estos fenómenos extremos, generando tormentas cada vez más destructivas en todo el planeta.

Por el momento, las autoridades de varios países mantienen las alertas activas ante el posible desplazamiento de Melissa hacia el norte, donde aún podría provocar lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas en las próximas horas.