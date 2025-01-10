Murió Jane Goodall, la primatóloga que revolucionó el estudio de los chimpancés

El mundo de la ciencia y la conservación está de luto por el fallecimiento de la reconocida primatóloga y antropóloga británica Jane Goodall, quien falleció a los 91 años por causas naturales este 1 de octubre.

La noticia fue confirmada este miércoles por el Instituto Jane Goodall, que informó que la científica se encontraba en California, en medio de su gira de conferencias por Estados Unidos.

¿De qué murió Jane Goodall?

“El Instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana la noticia del fallecimiento de la Dra. Jane Goodall DBE, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall, por causas naturales”, señaló el comunicado oficial.

Jane Goodall nació en Londres el 3 de abril de 1934 y dedicó más de seis décadas a estudiar el comportamiento de los chimpancés en libertad, transformando el modo en que el mundo entendía la relación entre humanos y primates.

Ya en 1960, inició en Gombe, Tanzania, una investigación pionera que reveló que los chimpancés fabrican y utilizan herramientas, rompiendo paradigmas de la época.

Jane Goodall habló con Noticias RCN

En agosto de 2024, la británica estuvo en un evento en Medellín y habló en exclusiva con Noticias RCN expandiendo su mensaje de preservación

por la naturaleza.

"Desafortunadamente la naturaleza no nos habla a todos, todo el tiempo, porque muchas personas están divorciadas de la naturaleza, viven en el centro de las ciudades, no entienden que somos parte de la naturaleza, que dependemos de la naturaleza en todo", inició.

Y agregó, en ese entonces, "los chimpancés nos permiten comprendernos mejor a nosotros mismos. No somos tan diferentes de todo los demás, como solíamos pensar tan arrogantemente".