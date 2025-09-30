“Los invisibles”: la jornada de adopción para animales en condición de discapacidad

Este próximo sábado 4 de octubre se llevará a cabo en Bogotá una esperada jornada de adopción en la que un gran número de animales, en condiciones especiales, se encontrarán tras la espera de ser adoptados responsablemente.

Conozca la información y prográmese, pues en este espacio también se ofrecerán diferentes servicios para todas las mascotas.

RELACIONADO Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Fomento Hortifrutícola

Jornada de adopción en Bogotá

Denominada como “Los invisibles”, esta será una especial actividad, liderada por la Fundación Ruta Animal, Causa Animal y la senadora Andrea Padilla, que busca dar en adopción a animales con diferentes discapacidades especiales y con edades mayores.

La jornada se realizará el sábado 4 de octubre en el Centro Comercial Gran Estación, en la plazoleta alfiles Bogotá, y dará inicio a partir de las 10 de la mañana. Así mismo, se llevará a cabo una jornada de bienestar animal que contará con algunos servicios como desparasitación, vitaminización y consulta general veterinaria para las mascotas de las personas que lleguen al punto.

Este espacio será totalmente gratuito, según confirmó la senadora Andrea Padilla, quien ha convocado a los amantes de las mascotas para participar en la especial jornada.

RELACIONADO Capturan a docente en Pitalito por presunto abuso sexual a menor

Día mundial de los derechos de los animales

Esta especial jornada también se llevará a cabo en el marco del día mundial de los derechos de los animales. Esta festividad se ha celebrado por años en conmemoración de San Francisco de Asís, santo que dedicó su vida al cuidado, bienestar y protección de los animales por lo que ha sido considerado como el “patrón de los animales”.

Así mismo, esta celebración busca unir a las sociedades para aumentar la pedagogía y la conciencia por la protección, respeto y amor hacia los animales por medio de acciones de conservación para que estos tengan una vida digna.

En este día no se discriminan especies ya que, a parte de los animales de compañía, se exalta la especial importancia de proteger a aquellas especies que se encuentran en peligro de desaparecer a causa de la acción humana.