Llora la música: murió una de las cantantes más reconocidas, queridas e históricas, a sus 60 años

El mundo de la música, especialmente en Ecuador, se encuentra devastado debido a que este 21 de octubre murió una de sus cantantes más icónicas.

Paulina Tamayo, la oriunda de Quito y que era denominada 'La Grande del Ecuador', partió de este plano terrenal a sus 60 años.

La artista, que también se destacó como compositora de géneros como el albazo, el pasillo y el pasacalle, se encontraba descansando en su casa y tuvo un paro cardiorrespiratorio.

Esta noticia, que tiene conmocionados a los fanáticos de la música en Ecuador y en el mundo, fue confirmada por Willie Tamayo, el hijo de Paulina Tamayo, a través de las redes sociales.

Este fue el mensaje con el que el hijo de Paulina Tamayo confirmó la muerte de la icónica cantante de Ecuador

Willie Tamayo, mediante una historia de Instagram, le agradeció a su mamá por ser el motor de su vida y le dedicó unas sentidas palabras.

"El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia de Ecuador, pero, sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte", comenzó escribiendo el hijo de Paulina Tamayo.

"Gracias por tanto, por tu energía infinita, por tu fuerza y por enseñarme que la vida se canta con el alma. Tu presencia será eterna, mamita. No sé cómo podré seguir adelante sin tu presencia física, pero me reconforta que vives desde siempre en mi corazón", agregó Willie Tamayo.

¿Cuándo y dónde serán las honras fúnebres de Paulina Tamayo, la histórica cantante de Ecuador que murió este 21 de octubre?

En un comunicado publicado en las redes oficiales de Paulina Tamayo, se informó que las honras fúnebres iniciarán este 21 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

"Serán desde las 17:00 (hora local), ininterrumpidamente hasta las 10:00 del miércoles 22 de octubre", se precisó.

"La solemne eucaristía se realizará en la Basílica del Voto Nacional, a las 12:00 horas del miércoles 22 de octubre", se añadió.