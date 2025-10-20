CANAL RCN
“Colombia tiene al peor presidente, un lunático”, la arremetida de Trump contra el presidente Petro

Estados Unidos se prepara para el anuncio de nuevos aranceles en Colombia, en medio de las tensiones con el jefe de Estado.

Foto: AFP

octubre 20 de 2025
07:17 a. m.
En las últimas horas se han agudizado las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, luego de que el presidente Donald Trump llamara “líder del narcotráfico” a su homólogo, Gustavo Petro, a quien señaló de promover la producción de droga en el país.

Poco después, el presidente Petro respondió a los delicados señalamientos y aseguró que Trump “está siendo engañado por sus asesores”; además le dijo que él era quien había descubierto la relación entre el narcotráfico y el poder político.

Horas, más tarde, el senador Lindsey Graham, dijo que EE. UU. impondría nuevos aranceles a Colombia, información que fue confirmada por Trump, donde no solo habló de este tipo de ‘sanciones’, sino que lanzó nuevos calificativos contra el mandatario a quien llamó el peor presidente de la historia de Colombia.

Trump le dijo a Petro que es el peor presidente de la historia

En las declaraciones donde confirmó la aplicación de nuevos aranceles, se refirió a las capacidades del jefe de Estado colombiano:

Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas, problemas mentales.

Esta nueva arremetida se dio horas después de llamarlo “líder del narcotráfico”. Lo señaló de ser el promotor de la producción de drogas que se expanden por Estados Unidos y por el mundo.

Asimismo, anunció el retiro de los subsidios a Colombia que superaban los 740 millones de dólares, de lo que dijo que estaban siendo estafados a su país porque el presidente no hacía nada para detener el tema de drogas.

Trump aseguró que Colombia es una máquina de fabricar droga

“Ellos no tienen una lucha contra las drogas. Ellos hacen drogas. Refinan drogas. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. No tienen ninguna lucha contra las drogas, y estoy deteniendo todos los pagos a Colombia porque no tienen nada que ver con combatir las drogas”, dijo.

Ellos son una máquina de fabricar drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso, así que vamos a cortar todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que estén deteniendo la producción de drogas.

Señaló, además, que “incluso cuando tenían mejores presidentes (Iván Duque) que el que tienen ahora, también era así. Así es como ganan mucho dinero: con drogas. Yo solía quejarme cuando tenían un presidente muy agradable, pero él tampoco hacía nada. Todo era hablar”.

