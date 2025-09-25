CANAL RCN
Internacional

Macabro hallazgo en Japón: mujer guardó el cadáver de su hija en un congelador durante 20 años

La mujer confesó que se trataba de su hija Makiko, nacida en 1975.

Cadáver
Cadáver. (Imagen de referencia) Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:11 p. m.
Una madre japonesa ocultó durante dos décadas el cadáver de su hija dentro de un congelador doméstico, hasta que finalmente reveló lo sucedido a la policía.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue encontrado en condiciones escalofriantes y que el caso continúa bajo investigación.

Mujer guardó el cadáver de su hija en un congelador durante 20 años

La policía japonesa informó este jueves la detención de Keiko Mori, una mujer de 75 años que confesó haber conservado el cadáver de su hija en un congelador por aproximadamente 20 años.

El caso salió a la luz el martes, cuando la sospechosa acudió a una comisaría acompañada de un familiar para informar lo que había hecho.

Tras la denuncia, agentes de la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, se desplazaron hasta la vivienda de Mori. Allí encontraron un refrigerador en cuyo interior se hallaba el cuerpo de una mujer adulta en avanzado estado de descomposición.

¿Cómo encontraron el cuerpo?

El cadáver estaba vestido con una camiseta y ropa interior, y se encontraba en posición arrodillada, boca abajo, dentro del aparato.

Un portavoz policial que habló bajo anonimato explicó que Mori afirmó que el cuerpo pertenecía a su hija Makiko, nacida en 1975.

Las autoridades confirmaron que se realizará una autopsia para intentar establecer la causa exacta de la muerte, dado que el estado de descomposición del cadáver dificulta conocer con certeza qué sucedió.

El vocero añadió que la mujer tiene varios hijos, aunque no se precisó cuántos ni se revelaron detalles sobre sus declaraciones en relación con Makiko.

Cabe mencionar que, la detenida, además, vivía sola desde comienzos de este mes tras la muerte de su esposo, lo que habría influido en su decisión de revelar finalmente lo ocurrido.

