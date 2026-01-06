CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Japón reporta un terremoto de magnitud 6,2 durante la mañana de este martes 6 de enero

El contundente movimiento fue captado por distintas cámaras de seguridad del oeste en el país nipón.

Foto: Captura pantalla TikTok @reuters
Foto: Captura pantalla TikTok @reuters

Noticias RCN

enero 06 de 2026
07:58 a. m.
Un nuevo sismo se registró, en las horas más recientes, en la costa oeste de Japón, según informó el servicio meteorológico local. Pese a que no se emitió la alerta de tsunami ni se generaron daños importantes, las imágenes compartidas en redes sociales dejaron ver la contundencia del movimiento que paralizó a los ciudadanos.

Terremoto en Japón enero del 2026

El sismo de magnitud 6,2 se registró a las 10H18 locales (01H18 GMT) en la prefectura de Shimane, según la Agencia Meteorológica de Japón, que precisó que la región fue afectada poco después por réplicas más débiles de magnitudes 4,5, 5,1 y 3,8. Así mismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró una magnitud ligeramente inferior de 5,8 que luego disminuyó a los 5,7.

Según portavoces internacionales, el primer movimiento telúrico alcanzó una intensidad superior a cinco grados en la escala japonesa de Shindo en la ciudad occidental de Yasugi. Las imágenes difundidas, tanto por portavoces internacionales como en redes sociales, dejan ver el momento del movimiento en la ciudad de Matsue, cercana al epicentro.

La cadena NHK dio a conocer que la estación de bomberos recibió llamadas de emergencia para atender heridos. Así mismo se dio a conocer que la empresa Chugoku Electric Power, que gestiona la central nuclear de Shimane, afirmó no haber detectado ninguna anomalía a las 10H45 locales.

"El gobierno está recopilando información sobre los daños (...) Las personas que se encuentran en las regiones afectadas por fuertes temblores deben seguir estando atentas a la posibilidad de que se produzcan más terremotos de la misma intensidad", aseguró la primera ministra Sanae Takaichi.

Cabe recalcar que Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas a lo largo del borde occidental del denominado “anillo de fuego” del Pacífico por lo que es considerado como uno de los países con la mayor actividad sísmica del mundo.

Imágenes del terremoto en Japón 2026

Por supuesto, las imágenes ya se han tomado las redes sociales en donde cámaras de seguridad captaron el momento del sismo en diferentes ciudades desde edificios, puentes colgantes y algunas escuelas donde los estudiantes se vieron obligados a evacuar rápidamente.

