Japonés a sus 102 años desafió la muerte y conquistó el monte Fuji pese a una enfermedad

Reconocido por Guinness, logró la hazaña tras una intensa preparación y el apoyo de su familia.

Monte Fuji
Foto: AFP

AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
09:24 p. m.
Japón fue testigo de un hecho histórico a principios de agosto, cuando Kokichi Akuzawa, un hombre de 102 años con problemas cardíacos, alcanzó la cima del monte Fuji, la montaña más alta del país con 3.776 metros de altitud.

El suceso, que lo convirtió en la persona más longeva en lograrlo, fue validado por el Libro Guinness de los Récords.

Japonés a sus 102 años desafió la muerte y conquistó el monte Fuji

Nacido en 1923, Akuzawa no es ajeno a las montañas. Sin embargo, lo que sorprendió al mundo no fue solo su edad, sino la determinación que mostró después de enfrentar complicaciones de salud que lo llevaron al hospital meses antes de su hazaña.

En enero, tras tropezar mientras ascendía una montaña cerca de su casa, fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca y padeció un episodio de herpes.

Su familia, en especial su hija Yukiko, de 75 años, estaba preocupada por los riesgos que implicaba el reto, pero Akuzawa se mantuvo firme en su objetivo:

Soy seis años mayor que la última vez que subí. He estado allí y he visto las vistas muchas veces, no fue nada especial.

¿Cómo se preparó el japonés para subir el Monte Fuji?

Para prepararse, Akuzawa estableció una rutina de caminatas de una hora cada mañana y escaladas semanales a montañas cercanas. La recuperación física fue tan sorprendente que incluso sus médicos no podían creerlo, según relató Yukiko:

La recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo.

Pero la ascensión al monte Fuji no fue sencilla. El centenario la dividió en tres días, pasando dos noches en refugios. Durante el trayecto, la altitud lo llevó al límite, obligándolo a considerar la posibilidad de abandonar.

Sin embargo, no estaba solo: lo acompañó un equipo que incluía a su nieta, enfermera de profesión, quien estuvo pendiente de su estado de salud durante toda la expedición.

Finalmente, alcanzó la cumbre del monte Fuji, consolidando un récord mundial y demostrando que la determinación puede desafiar la edad y las limitaciones físicas.

¿Volvería a subir el Monte Fuji?

Consultado sobre si volvería a intentarlo, su respuesta fue breve y contundente:

No.

Más allá del montañismo, Akuzawa continúa activo, pues es voluntario en un centro de atención para personas mayores y enseña pintura.

