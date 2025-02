Javier Milei habló sobre la presunta estafa con criptomonedas. "Yo no lo promocioné, lo difundí"

Javier Milei, presidente de Argentina, negó haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, cuyo auge y derrumbe provocó un escándalo político y económico en Argentina, el cual es objeto de numerosas denuncias por estafa. Aseguró que actuó "de buena fe" cuando difundió información sobre ella.

En diálogo con TN, el mandatario comentó que no promocionó la criptomoneda, sino que difundió la iniciativa que prometía financiar proyectos y le "pareció interesante". Posteriormente se desligó del proyecto borrando las publicaciones.

"Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo", añadió, definiéndose como un "tecno-optimista fanático" y comparando la situación con la inauguración de una fábrica: "¿Vos sos responsable después de la operatoria de la planta?".

¿En qué consistió la presunta estafa por la que se le acusa a Javier Milei?

Milei está en el ojo de la tormenta desde que anunció el 14 de febrero en la red social X un proyecto para financiar empresas locales, incluyendo un enlace al contrato digital para comprar una criptomoneda creada ese mismo día. Poco después, eliminó el mensaje desligándose de la iniciativa.

Sin embargo, en el lapso de tiempo mientras tuvo la publicación fijada en su perfil, la moneda creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4,978 dólares; los tenedores originales vendieron con ganancia de millones y el activo se derrumbó.

Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales, dijo a la AFP que toda la operación del viernes duró "dos horas más o menos" y que "se llevaron unos 107 millones de dólares".

Javier Milei ahora enfrenta denuncias y la posibilidad de un juicio político

Un juzgado federal fue designado este lunes para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros delitos.

"Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares", sostuvo en un comunicado la organización social Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las acciones judiciales.

La principal denuncia radicada en Argentina incluye, entre otros, a Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network y KIP Protocol -empresas que participaron en la creación de $LIBRA-, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que reposteó el mensaje de Milei el viernes en X.

En tanto, legisladores opositores anunciaron que promoverán un juicio político, una comisión investigadora y la interpelación del presidente. En medio del escándalo, la Bolsa argentina se derrumbó casi 6%. El lunes fue feriado en Estados Unidos y no operan los mercados de Nueva York.