Murió reconocido actor que hizo parte de dos series exitosas: esto se reveló

El mundo de la televisión y el cine se encuentra de luto porque un reconocido actor murió el pasado sábado 23 de agosto de 2025.

Se trata del estadounidense Jerry Adler, que era oriundo de New York, tenía 96 años y participó en 'Los Soprano' y 'The Good Wife', dos series icónicas en su país.

Jerry Adler estuvo ligado al mundo de la televisión y el cine durante muchos años, pero en un principio fue director de escena. De esa manera, su posibilidad de actuar llegó cuando tenía 60 años.

En su filmografía se registra que Jerry Adler participó en 33 series de televisión y 16 películas, entre las que se destacan 'Misterio del asesinato de Manhattan', 'Prime' y 'El ladrón de memorias'.

¿De qué murió Jerry Adler, el reconocido actor de Estados Unidos?

Hasta el momento, según lo que se ha conocido, Jerry Adler murió en su casa, ubicada en New York, y estuvo rodeado del amor de su familia hasta el último minuto.

Sin embargo, por ahora, no se ha revelado la causa exacta de su muerte a los 96 años.

Una vez se informó la muerte del actor Jerry Adler, Michael Imperioli, uno de sus compañeros en 'Los Soprano', lamentó su muerte a través de un sentido mensaje.

"Fue un actor fantástico y el más amable de los seres humanos. Trajo tanto humor, inteligencia y verdad al papel de Herman 'Hesh' Rabkin y fue uno de mis personajes favoritos en Los Sopranos. Me encantaba trabajar y pasar tiempo con Jerry, un verdadero actor de clase. Mucho amor a la familia", escribió.

Los seguidores de Jerry Adler han escrito múltiples mensajes de luto tras su muerte

Desde el momento en el que se conoció la muerte de Jerry Adler, los seguidores del actor han escrito una gran cantidad de palabras de condolencias.

"Siempre será un inolvidable actor", "descansa en paz", "tuvo un talento excepcional" y "estoy desconsolado", han sido algunos de los mensajes.