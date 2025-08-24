CANAL RCN
Internacional

Murió reconocido actor que hizo parte de dos series exitosas: esto se reveló

El actor también se destacó como director de escena a lo largo de su carrera. ¿Qué se ha conocido de su deceso?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
06:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la televisión y el cine se encuentra de luto porque un reconocido actor murió el pasado sábado 23 de agosto de 2025.

Se trata del estadounidense Jerry Adler, que era oriundo de New York, tenía 96 años y participó en 'Los Soprano' y 'The Good Wife', dos series icónicas en su país.

Luto mundial: murió en pleno rodaje el integrante de una de las series más exitosas de Netflix
RELACIONADO

Luto mundial: murió en pleno rodaje el integrante de una de las series más exitosas de Netflix

Jerry Adler estuvo ligado al mundo de la televisión y el cine durante muchos años, pero en un principio fue director de escena. De esa manera, su posibilidad de actuar llegó cuando tenía 60 años.

En su filmografía se registra que Jerry Adler participó en 33 series de televisión y 16 películas, entre las que se destacan 'Misterio del asesinato de Manhattan', 'Prime' y 'El ladrón de memorias'.

¿De qué murió Jerry Adler, el reconocido actor de Estados Unidos?

Hasta el momento, según lo que se ha conocido, Jerry Adler murió en su casa, ubicada en New York, y estuvo rodeado del amor de su familia hasta el último minuto.

Sin embargo, por ahora, no se ha revelado la causa exacta de su muerte a los 96 años.

Una vez se informó la muerte del actor Jerry Adler, Michael Imperioli, uno de sus compañeros en 'Los Soprano', lamentó su muerte a través de un sentido mensaje.

"Fue un actor fantástico y el más amable de los seres humanos. Trajo tanto humor, inteligencia y verdad al papel de Herman 'Hesh' Rabkin y fue uno de mis personajes favoritos en Los Sopranos. Me encantaba trabajar y pasar tiempo con Jerry, un verdadero actor de clase. Mucho amor a la familia", escribió.

Los seguidores de Jerry Adler han escrito múltiples mensajes de luto tras su muerte

Desde el momento en el que se conoció la muerte de Jerry Adler, los seguidores del actor han escrito una gran cantidad de palabras de condolencias.

Luto en la televisión colombiana: murió reconocida figura y comediante
RELACIONADO

Luto en la televisión colombiana: murió reconocida figura y comediante

"Siempre será un inolvidable actor", "descansa en paz", "tuvo un talento excepcional" y "estoy desconsolado", han sido algunos de los mensajes.

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump escala choques con demócratas al ampliar planes con la Guardia Nacional

Venezuela

¿Qué es la Milicia Bolivariana? Maduro hizo un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios

Venezuela

Pescadores venezolanos salieron en sus embarcaciones para respaldar a Maduro: videos

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de agosto de 2025

¡Ya se sabe quiénes ganaron en el Super Astro Luna de este 24 de agosto! Descubra el resultado exacto.

América de Cali

🔴EN VIVO🔴 América de Cali 0 vs. Atlético Nacional 0: el gol del 'escarlata' fue anulado en el VAR

Conéctese con todas las emociones que dejará el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, en el Pascual Guerrero.

Transmilenio

Obra que fue abandonada por contratista en la Av. Ciudad de Cali ya no se entregará en el 2025: habrá que esperar al 2027

Salud mental

Capacidad de atención del sistema de salud ha ido reduciéndose desde el 2022

Artistas

"Lo sabía": Luisa Fernanda W habló nuevamente y amplió las especulaciones sobre su ruptura con Pipe Bueno