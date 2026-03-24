Reconocida actriz fue encontrada sin vida en un bus: esto se sabe

En Argentina hay una gran conmoción debido a que una icónica actriz murió dentro de un bus.

Se trata de Mariana Pizarro, que tenía 55 años y también se destacó como docente, investigadora teatral, dramaturga y promotora cultural.

Su muerte fue confirmada el miércoles 18 de marzo de 2026, mediante un sentido comunicado redactado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

¿Qué se sabe de la muerte de Mariana Pizarro, la reconocida actriz de Argentina?

Las autoridades han dado a conocer que Mariana Pizarro abordó un bus que conducía de Buenos Aires a Posadas, Argentina.

Sin embargo, en el momento en el que el vehículo llegó a la terminal, el conductor se acercó para avisarle que ya se podía bajar, pero la actriz no reaccionó.

En consecuencia, se contactó de inmediato a la Policía de Argentina y, apenas hicieron presencia en el lugar, se confirmó que Mariana Pizarro ya no tenía signos vitales.

Además, las autoridades iniciaron una investigación y determinaron que el cuerpo de la reconocida actriz no presentaba señales de violencia, pero aún se continúa indagando la causa exacta de su deceso.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Mariana Pizarro, la reconocida actriz de Argentina

La Asociación Argentina de Actores y Actrices le envió un mensaje de condolencias a los familiares de Mariana Pizarro y exaltó su trayectoria.

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"Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, exdelegada de la Asociación de Actores y Actrices en Misiones, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente. Fue una referente cultural y social en la provincia y su fallecimiento enluta a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento", se comenzó escribiendo.

"Mariana desarrolló una destacada trayectoria en los ámbitos artístico, gremial y social. Fue actriz, investigadora, autora y docente, profundamente comprometida con la educación popular, los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Su labor incluyó intervenciones artísticas en el espacio público y una activa participación en instancias de formación y reflexión", se añadió.