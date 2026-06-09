VIDEO I Jet privado que explotó al aterrizar en República Dominicana dejó dos muertos

Gran conmoción generó el siniestro aéreo en el que dos personas perdieron la vida tras impactar contra la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, al presentar una presunta pérdida de potencia.

Según portavoces internacionales, dicha aeronave pretendía dirigirse a Texas y se declaró en estado de emergencia a 16 millas náuticas desde el lugar del despegue.

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Jet en República Dominicana explota

Un estremecedor siniestro aéreo ha causado conmoción en República Dominicana al haber quedado registrado en video el momento exacto en el que un jet privado, modelo Gulfstream G200 con una capacidad de entre ocho y 18 pasajeros, explotó en su aterrizaje de emergencia.

Según las autoridades aeronáuticas, dicha aeronave se declaró en estado de emergencia cuando ésta se encontraba a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó al momento de regresar a la pista.

Un comunicado oficial del Instituto Dominicano de Aviación Civil dio a conocer que el piloto y copiloto del jet, ambos de nacionalidad estadounidense, perdieron la vida en el siniestro que actualmente se encuentra siendo investigado. Así mismo, las autoridades detallaron que no se reportó la presencia de más pasajeros.

Según portavoces internacionales, la aeronave tenía como objetivo trasladar al exastro del béisbol Yadier Molina, quien confirmó el hecho por medio de sus redes sociales. Así mismo, el deportista añadió que el jet había despegado hacia Texas para recogerlo a él y a su familia con destino a Puerto Rico.

Imágenes del accidente aéreo en República Dominicana

Por supuesto, las imágenes ya se han tomado las redes sociales en donde se observa el instante en el que el jet aterrizó de emergencia en la pista. Sin embargo, segundos después, esta se estrelló contra el suelo a gran velocidad al generar el choque de su parte trasera contra el pavimento y el levantamiento de su parte delantera.

Pese a la preocupación de los operadores de vuelo, el jet finalmente terminó explotando al dejar una gran columna de humo en el aire. Aunque camiones cisterna llegaron para tratar de controlar las llamas, los dos ocupantes de la aeronave perdieron la vida.