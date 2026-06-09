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Miles de personas protestan en Francia contra la lentitud de la justicia en casos de pederastia

La indignación se desató tras el hallazgo del cuerpo de una niña de 11 años en un silo agrícola al suroeste de Francia.

Foto: X @LucAuffret

Noticias RCN

AFP

junio 09 de 2026
06:55 a. m.
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Más de 60.000 personas se movilizaron en distintas ciudades de Francia para exigir respuestas frente a la lentitud de la justicia en los casos de agresiones sexuales contra menores.

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La indignación se desató tras el hallazgo del cuerpo de Lyhanna, una niña de 11 años, en un silo agrícola abandonado en el suroeste del país.

El principal sospechoso es Jérôme B., de 41 años, padre de una amiga de la víctima, quien acumulaba denuncias previas por pederastia pero nunca fue condenado.

Reclamos contra la justicia

El ministerio del Interior informó que 60.400 personas participaron en las manifestaciones del lunes por la noche, entre ellas 2.900 en París. En Agen, donde se investiga el caso de Lyhanna, la organizadora Lori Bess señaló: “La palabra de los niños no se toma en serio. La justicia antepone la presunción de inocencia al testimonio de las víctimas”.

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En la capital, 1.200 personas se concentraron frente al ministerio de Justicia, pese a la prohibición oficial, mientras otra protesta se realizaba frente al Tribunal de Apelación de París. Las asociaciones feministas y de protección de la infancia impulsaron las movilizaciones, reclamando medidas urgentes.

Exigen ley integral de protección

Las organizaciones sociales pidieron la aprobación de una “proposición de ley integral de lucha contra las violencias ejercidas contra las mujeres y los niños”, presentada por un centenar de diputados a finales de 2025 pero aún sin debate parlamentario.

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El caso de Lyhanna se suma a una serie de denuncias que han copado titulares en Francia. Según la Comisión Independiente para el Incesto y Agresiones Sexuales a Niños (Ciivise), cada tres minutos un menor es víctima de abuso sexual en el país, una cifra que refleja la magnitud de la crisis y la urgencia de reformas judiciales.

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