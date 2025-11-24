CANAL RCN
Dura pérdida: murió una relevante leyenda de la música

La noticia fue confirmada por su esposa. ¿Cuál fue la causa del deceso?

noviembre 24 de 2025
La música, más exactamente el género relacionado con el reggae, se encuentra de luto debido a que se confirmó la muerte de uno de sus cantantes más emblemáticos.

Jimmy Cliff, que se atrevió a fusionar el reggae con el folk, el ska, el rock y el soul e, incluso, llegó a ser considerado la figura más importante después de Bob Marley, falleció a sus 81 años.

La noticia fue anunciada por su esposa a través de un sentido mensaje que redactó en las redes oficiales del artista.

Así se confirmó la muerte de Jimmy Cliff, la leyenda del reggae de Jamaica

La esposa de Jimmy Cliff reveló que el artista murió debido a una afección que estaba padeciendo y dejó claro que se encargará de cumplir cada uno de sus anhelos.

"Con profunda tristeza comparto que mi marido Jimmy Cliff ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida por una neumonía. Estoy agradecido por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él", se comenzó planteando en el mensaje.

"A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apareció a todos y cada uno de los fans por su amor. También quería dar las gracias al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, ya que han sido de gran apoyo durante este difícil proceso. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos. Espero que todos puedan respetar nuestra privacidad en estos tiempos difíciles", se complementó.

Así fue la trayectoria de Jimmy Cliff, la leyenda del reggae que murió a sus 81 años

Jimmy Cliff se dio a conocer y visibilizó al reggae en 1972, a raíz de la película 'The Harder They Come', que tuvo un gran número de ventas.

Este artista jamaiquino se caracterizó por dejar mensajes en contra de las injusticias sociales y en 2010 tuvo el honor de ingresar al salón de la fama del Rock and Roll.

Asimismo, en 1985 y 2012 recibió el Premio Grammy al mejor álbum de reggae y en el 2003, en Jamaica, se ganó una Orden del Mérito por su talento e influencia.

Algunos de los éxitos de Jimmy Cliff son 'Reggae Night', 'You Can Get It If You Really Want', 'Many Rivers to Cross' y 'Now and Forever'.

 

