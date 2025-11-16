Murió reconocido cantante a sus 59 años: había sido arrestado en los últimos días

La industria de la música está de luto, especialmente en Estados Unidos, debido a que falleció uno de los grandes intérpretes del folk, blues y country alternativo.

Se trata de Todd Snider, que nació en Portland, Oregón, Estados Unidos, en octubre de 1966, tenía 59 años y lanzó al menos 19 álbumes.

El deceso de Todd Snider fue el viernes 14 de noviembre de 2025, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, y la noticia fue confirmada por su discográfica.

En días pasados, exactamente el 1 de noviembre de 2025, Todd Snider fue víctima de robo y tuvo que cancelar su gira 'High, Lonesome and Then Some 2025 Tour' porque, de acuerdo con su equipo de trabajo, quedó con algunas heridas.

Además, el 2 de noviembre de 2025 fue arrestado porque se negó a salir del Holy Cross Hospital, ubicado en Salt Lake City, y discutió con algunos funcionarios. En consecuencia, fue acusado de conducta desordenada y amenazas de violencia.

Sin embargo, en la noche de ese mismo 2 de noviembre fue dejado en libertad.

Así se confirmó la muerte de Todd Snider, el reconocido cantante de Estados Unidos

La discográfica de Todd Snider emitió un sentido comunicado tras la muerte del artista estadounidense.

"La sede de Aimless, Inc. está de luto al compartir que nuestro fundador, héroe del folk, poeta del mundo, nuestro querido Todd Snider, ha partido de este mundo. ¿Dónde encontraremos las palabras para aquel que siempre tuvo las palabras correctas, que sabía cómo destilarlo todo a su esencia con palabras y canción mientras entregaba los giros de frases más devastadores, divertidos e impactantes?", se comenzó expresando.

"Te amamos, Todd. Navega, viejo amigo y nos volveremos a ver allá en la carretera en algún momento. Siempre serás una fuerza de la naturaleza", se concluyó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Todd Snider, el reconocido cantante de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Todd Snider murió a causa de una neumonía.

El cantante estuvo hospitalizado en Hendersonville, pero, desafortunadamente, se complicó y no pudo tener mejoría.