Capturaron al esposo de una reconocida presentadora de televisión: ¿qué pasó?

El 27 de octubre de 2025 salió a la luz que fue capturado el esposo de una reconocida periodista mexicana que está prófuga de la justicia de su país.

Desde septiembre de 2021, un juez de México emitió una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, su pareja, por los presuntos delitos de peculado, lavado de dinero con recursos ilícitos y contratos simulados.

Sin embargo, a pesar de que se había solicitado una circular roja de Interpol, el paradero de la presentadora Inés Gómez Mont y de Víctor Manuel Álvarez era desconocido.

Pero, el lunes 27 de octubre de 2025, desde Estados Unidos se confirmó que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami.

Esto se ha dado a conocer sobre la captura de Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora

De acuerdo con lo que se ha revelado, el arresto de Víctor Manuel Álvarez fue el pasado 24 de septiembre de 2025.

La captura la materializó el Servicio de Inmigración y Control de Adunas de Estados Unidos (ICE) tras advertir una situación migratoria irregular.

Sin embargo, el empresario aún no está bajo la disposición de las autoridades mexicanas, sino que, de acuerdo a lo que informó el medio N+, todavía se encuentra en Miami, Florida, exactamente en el Centro de Detención de Krome.

¿Y qué novedades hay acerca de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora de México?

Tras la captura de Víctor Manuel Álvarez, las autoridades mexicanas esperan avanzar en el esclarecimiento del caso.

No obstante, por ahora, el paradero de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora de televisión de México, sigue siendo desconocido.

Por lo tanto, se espera que las indagatorias que rinda Víctor Manuel Álvarez puedan ser esenciales para aproximarse a ella y recopilar nuevos elementos probatorios.