CANAL RCN
Tendencias

Capturaron al esposo de una reconocida presentadora de televisión: ¿qué pasó?

¿En dónde se efectuó la captura? ¿Por qué razón fue? Descubra los detalles completos.

Freepik.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
10:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 27 de octubre de 2025 salió a la luz que fue capturado el esposo de una reconocida periodista mexicana que está prófuga de la justicia de su país.

Desde septiembre de 2021, un juez de México emitió una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, su pareja, por los presuntos delitos de peculado, lavado de dinero con recursos ilícitos y contratos simulados.

Conocido periodista fue asesinado en México: estos son los detalles
RELACIONADO

Conocido periodista fue asesinado en México: estos son los detalles

Sin embargo, a pesar de que se había solicitado una circular roja de Interpol, el paradero de la presentadora Inés Gómez Mont y de Víctor Manuel Álvarez era desconocido.

Pero, el lunes 27 de octubre de 2025, desde Estados Unidos se confirmó que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami.

Esto se ha dado a conocer sobre la captura de Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora

De acuerdo con lo que se ha revelado, el arresto de Víctor Manuel Álvarez fue el pasado 24 de septiembre de 2025.

La captura la materializó el Servicio de Inmigración y Control de Adunas de Estados Unidos (ICE) tras advertir una situación migratoria irregular.

Sin embargo, el empresario aún no está bajo la disposición de las autoridades mexicanas, sino que, de acuerdo a lo que informó el medio N+, todavía se encuentra en Miami, Florida, exactamente en el Centro de Detención de Krome.

¿Y qué novedades hay acerca de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora de México?

Tras la captura de Víctor Manuel Álvarez, las autoridades mexicanas esperan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Famosa modelo y presentadora confirmó su divorcio tras más de una década de matrimonio
RELACIONADO

Famosa modelo y presentadora confirmó su divorcio tras más de una década de matrimonio

No obstante, por ahora, el paradero de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora de televisión de México, sigue siendo desconocido.

Por lo tanto, se espera que las indagatorias que rinda Víctor Manuel Álvarez puedan ser esenciales para aproximarse a ella y recopilar nuevos elementos probatorios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dura confesión de la mamá de B-King: "Mi hijo me susurra mucho"

Redes sociales

Influencer colombiana fue agredida en reality internacional: video es viral en redes

Artistas

Yina Calderón volvió a romper el silencio sobre el caso de Baby Demoni: ¿reveló nuevos detalles?

Otras Noticias

Subsidios

Colombianos podrán acceder a nuevo subsidio de vivienda de hasta 52 millones de pesos

Las personas podrán acceder a su vivienda con una cuota cercana a los $400.000.

Valle del Cauca

Capturan en flagrancia a mujer que pretendía robar 10 millones de pesos en efectivo

De acuerdo con la denuncia, la sospechosa había abordado un bus intermunicipal con destino a Cúcuta, intentando huir con el dinero sustraído.

Donald Trump

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

Santa Fe

Santa Fe analiza el regreso de Peirano, así como otros DT: los técnicos que suenan

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja