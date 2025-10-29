CANAL RCN
Esposo de reconocida presentadora de televisión sería extraditado

¿De qué se le está acusando a la pareja de la presentadora? Descubra los detalles completos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
12:47 p. m.
En Estados Unidos, durante el pasado 27 de octubre, se dio a conocer que Víctor Manuel Álvarez, el empresario que es esposo de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora de televisión de México, fue capturado.

La captura se efectuó en septiembre de 2025, en Miami, y estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Además, según informó el medio N+, Víctor Manuel Álvarez estaría recluido en el Centro de Detención de Krome.

Desde el 2021, tanto el empresario como la presentadora Inés Gómez Mont se encontraban prófugos de la justicia de México. De hecho, el paradero de la periodista aún es desconocido.

La Fiscalía de México tiene una orden de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont por, presuntamente, ser responsables de peculado, contratos simulados y lavado de dinero con recursos ilícitos.

En medio de esa coyuntura, después de que se reveló que el empresario fue capturado en Estados Unidos, se le consultó a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que si buscarán la extradición y ella respondió con contundencia.

México buscará la extradición de Víctor Manuel Álvarez, el esposo de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora

En una rueda de prensa, Claudia Sheinbaum fue consultada acerca de la aprehensión de Víctor Manuel Álvarez y aseguró que ya están analizando la posibilidad de su extradición.

"Sí, estamos esperando toda la información de la Fiscalía. Pregunté esta mañana al Gabinete de Seguridad y espero que en unas horas podamos tener toda la información", contestó Claudia Sheinbaum.

"La idea es que sea enviado a México", complementó la mandataria de ese país.

¿Qué más se ha revelado acerca de Víctor Manuel Álvarez, el esposo de Inés Gómez Mont, la reconocida presentadora de México?

Tras la captura, los medios estadounidenses también han revelado que, al parecer, Víctor Manuel Álvarez solicitó un asilo en Estados Unidos bajo el argumento de que él y su familia estaban siendo víctimas de persecución por factores políticos.

Sin embargo, hasta el momento, ese trámite nunca habría terminado de resolverse.

 

