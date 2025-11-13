CANAL RCN
Luto: murió actor de 'El Marginal', reconocida y exitosa serie de Netflix

El actor no solo se destacó en las plataformas digitales, sino que también en el cine, el teatro y la televisión.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
10:57 a. m.
La industria del entretenimiento se encuentra de luto en Argentina y en Latinoamérica debido a que murió un actor que tuvo una participación destacada en 'El Marginal', la serie de Netflix.

Jorge Lorenzo, que tenía 66 años e interpretó a 'Capece', un riguroso y drástico guardia de seguridad en una cárcel de Argentina, falleció en la noche del 12 de noviembre de 2025.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores mediante un sentido comunicado en redes sociales.

Este fue el comunicado con el que la Asociación Argentina de Actores le dio el último adiós a Jorge Lorenzo, el importante actor de 'El Marginal', de Netflix

La Asociación Argentina de Actores, en un profundo comunicado de prensa, no solo le envió un mensaje de condolencias a los familiares y conocidos del actor Jorge Lorenzo, sino que exaltó su trayectoria.

"Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", se comenzó planteando en el comunicado.

"En televisión y plataformas digitales participó en producciones que lo acercaron al gran público en los últimos años como 'El Marginal', 'En el barro' y ATAV 2, coronando así su extensa trayectoria previa. Trabajó en 'Somos familia', 'Casi 'ángeles', 'La ley del amor, 'Alma pirata', 'Amor mío', '¿Quién es el jefe?', 'Un cortado', 'Historias de café', 'Los pensionados', 'Jesús, el heredero', 'Costumbres argentinas', 'Soy gitano', 'Son amores', 'Rincón de luz', '099 central', 'Edha', 'El jardín de bronce' y 'Jungle Nest', entre otras producciones. Su recorrido en el teatro fue amplio y diverso, transitando tanto el circuito independiente como el comercial", se añadió.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jorge Lorenzo, el importante actor de Argentina que participó en 'El Marginal, de Netflix?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Jorge Lorenzo se encontraba internado en un centro hospitalario desde septiembre por problemas cardíacos.

Sin embargo, a pesar del continuo monitoreo, también habría comenzado a presentar inconvenientes respiratorios que afectaron su estado y causaron su deceso.

 

