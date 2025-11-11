CANAL RCN
Murió un reconocido actor internacional: ya se confirmó la causa

El actor no solo se destacó en el cine, sino que también en la televisión y el teatro. Así fue su trayectoria.

noviembre 11 de 2025
06:55 a. m.
El cine, la televisión y el teatro japonés se encuentran de luto debido a que murió uno de sus actores más emblemáticos.

Tatsuya Nakadai, que era oriundo de Tokio, Japón, tenía 92 años y se destacó en las películas más importantes de Akira Kurosawa y Masaki Kobayashi, dos de los directores de cine más famosos de su país, falleció el pasado 8 de noviembre de 2025.

Este actor, que se hizo famoso por su participación en producciones como 'Siete samuráis', 'La condición humana: camino a la eternidad' e 'Historia de la mujer', debutó en el cine en 1954 y estuvo vigente hasta el 2022.

Además, en la televisión actuó hasta el 2020 y en el teatro, en donde estuvo en obras emblemáticas como 'Hamlet' y 'Romeo y Julieta', trabajó hasta el 2014.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Tatsuya Nakadai, el reconocido actor japonés?

De acuerdo con lo que se ha revelado desde Japón, Tatsuya Nakadai desarrolló problemas respiratorios en los últimos años y su estado de salud se fue desmejorando paulatinamente.

En consecuencia, el 8 de noviembre de 2025 habría fallecido a causa de una neumonía.

Ese padecimiento causa que se inflamen los sacos aéreos de uno o de ambos pulmones, que se llenen de líquido y que existen dificultades para respirar.

Además, los síntomas son tos seca, dolor de pecho, fatiga, náuseas y hasta desorientación.

"Descansa en paz, legendario", "fue uno de los grandes actores de todos los tiempos", "se destacó como un excelente hombre" e "hizo parte de los grandes clásicos atemporales", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales tras el deceso de Tatsuya Nakadai.

Estos son los reconocimientos que Tatsuya Nakadai recibió a lo largo de su carrera

Tatsuya Nakadai, por su talento actoral, recibió múltiples premios a lo largo de su carrera. Entre ellos se destacan:

  • Blue Ribbon Award como mejor actor.
  • Medalla con cinta púrpura.
  • Persona de mérito cultural.
  • Golden Arrow Award.

 

