¿De qué murió José ‘Pepe’ Mujica? Estas fueron las causas

Duelo en Uruguay. Este 13 de mayo, a los 89 años murió José Mujica, quien ejerció como presidente de Uruguay del 2010 al 2015. Días atrás, anunció que no se iba a someter a más tratamientos.

Falleció 'Pepe' Mujica

En 2024, a ‘Pepe’ le descubrieron un tumor en el esófago, el cual resultó en cáncer. Desde ese momento iniciaron los procedimientos, aunque sin la eficacia esperada dada la edad y salud del exmandatario.

Durante ese tiempo mantuvo un perfil reservado, aunque pronunciándose en hechos puntuales, como lo fueron las elecciones en su país natal que dieron ganador a Yamandú Orsi.

También ha estado en algunos actos públicos, siendo uno de los últimos cuando estuvo acompañado del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La enfermedad se mantuvo en su cuerpo e incluso se extendió. El cáncer de esófago llegó hasta el hígado, complicando aún más los procedimientos. Por eso, el propio exmandatario decidió no someterse a tratamientos.

“No lo paro con nada. (…) Soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, esto le dijo Mujica al semanario Búsqueda de Uruguay.

La frase que más dio de qué hablar y que terminó siendo una anticipación a su fallecimiento fue: “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

Son varias las personalidades de la esfera pública internacional que lo despidieron y le dieron las condolencias a los familiares.

¿Qué es el cáncer de esófago?

La Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS por sus siglas en inglés) explica que esta condición inicia cuando las células del esófago crecen sin control, a tal punto que pueden ser tumores.

El cáncer comienza en la capa interna del órgano y crece por las capas externas. Actualmente, se conocen dos tipos de esta enfermedad: carcinoma de células escamosas e infrecuentes en el esófago (linfomas, melanomas y sarcomas).

Los expertos señalan que el primero es el más común y empieza en el cuello del esófago. Dependiendo del desarrollo, hay determinados procedimientos. Sin embargo, la etapa IV suele ser la más compleja y la que menos posibilidades tiene para eliminarse por completo.