El sábado 21 de noviembre, las autoridades de México dieron uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en el último tiempo.

Capturaron a Fausto Isidro Meza, más conocido con el alias de Chapo Isidro, jefe de la banda de los Beltrán Leyva y uno de los criminales más buscados por el FBI de Estados Unidos.

¿Quién es ‘Chapo Isidro’?

Este hombre tuvo nexos con Los Mayos, grupo que era una subversión del Cartel de Sinaloa. Mantenía un conflicto con los Chapitos en su intención de controlar el narcotráfico.

Ubicar a este peligroso criminal se logró gracias a la información que dieron dos cabecillas del Cartel de Sinaloa. Durante la operación puesta en marcha en Guasave, hubo 11 fallecidos, incluyendo cuatro militares.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, precisó que la banda intentó evitar que ‘Chapo Isidro’ fuera capturado, lo cual desató la ola de violencia en la que siete miembros fueron abatidos.

Desde Estados Unidos hubo reacciones y una de estas fue la del fiscal general de EE. UU., Todd Blanche: “Esta exitosa operación eliminó a un líder de uno de los carteles de la droga más peligrosos de México”.

Ola de violencia tras la captura

Luego del arresto, la violencia se intensificó en esa región, manifestándose principalmente en la quema de vehículos y balaceras. También se presentaron afectaciones en los comercios.

Las autoridades dieron a conocer videos e imágenes de la operación desde adentro. Por un lado, se reveló cómo fue el ingreso de tropas a la guarida del cabecilla en la madrugada.

Sin duda, el video más impresionante fue el momento en el que lo sacaron de su vivienda esposado de ambas manos. Un robusto equipo militar lo trasladó hasta un vehículo oficial.

Con corte a este lunes 23 de noviembre, han sido 16 los criminales abatidos en medio de la operación.