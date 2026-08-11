Joven de 21 años fue baleado por error por la policía en Estados Unidos: lo confundieron con su hermano

Un grave incidente conmocionó a Estados Unidos, luego de que un atleta universitario recibiera cinco impactos de bala por parte de agentes que, aparentemente, lo confundieron con su propio hermano.

Joven de 21 años recibió 5 disparos por error

La víctima fue identificada como Maverick Lyon, de 21 años, quien habría sido atacado cuando intentaba escapar de su hermano Dakota, en medio de un episodio ocurrido en su vivienda, en el estado de Oregón.

De acuerdo con la información conocida, Dakota había presentado una recaída en el consumo de drogas después de someterse a una cirugía de rodilla.

Su comportamiento comenzó a ser extraño y, durante una mañana en la que ambos hermanos compartían el desayuno, habría tomado un cuchillo y amenazado a Maverick, a quien mantuvo retenido contra su voluntad.

Ante el peligro, el joven también habría tomado un cuchillo de cocina para protegerse. La situación fue descubierta por su padre, quien, al no conseguir comunicarse con Maverick, revisó las cámaras de seguridad de la vivienda y observó las amenazas. De inmediato, llamó a la Policía y explicó las características físicas y la vestimenta de cada uno de sus hijos.

Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al inmueble, Maverick intentó salir por la puerta principal para escapar de su hermano. En ese momento, los agentes abrieron fuego y le dispararon en cinco ocasiones, pese a que el joven habría soltado el cuchillo mientras abandonaba la vivienda.

Joven emprendió acciones legales contra la Policía

El joven permaneció aproximadamente un mes hospitalizado. Durante ese tiempo tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas la extirpación parcial de un pulmón, el apéndice y el bazo, además de una reconstrucción de su sistema digestivo.

Maverick decidió emprender acciones legales contra el Departamento de Policía de Albany por lo ocurrido.

Por su parte, Dakota recibió una condena superior a seis años de prisión. Según la información difundida, expresó arrepentimiento por lo sucedido.