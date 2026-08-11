¿Quién era el atacante de Cracovia? Esto se sabe del joven señalado de matar a seis personas

Las autoridades polacas avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del tiroteo que dejó seis personas muertas y otras 15 heridas en el centro histórico de Cracovia.

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Mientras continúa la recolección de pruebas, las primeras informaciones sobre el presunto responsable apuntan a un joven de 24 años que, según el Gobierno, tendría afinidad con ideologías de extrema derecha.

El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, entregó algunos detalles sobre el perfil del atacante y aseguró que los primeros indicios apuntan a que mantenía posturas radicales y sentía fascinación por corrientes ideológicas de extrema derecha.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido oficialmente cuál habría sido el móvil del ataque.

Atacante tenía 24 años y no registraba antecedentes penales

El sospechoso, identificado por medios polacos como Michal O., sería un ciudadano de 24 años que, de acuerdo con los primeros reportes de la investigación, no tenía antecedentes judiciales.

Otro de los datos que se conoció del sujeto es que pertenecía a un club de tiro, al que también estaba vinculado su padre.

El día del ataque, el hombre vestía prendas de estilo militar y portaba un arma larga. Según la reconstrucción preliminar de la Policía, llegó en un vehículo hasta la plaza Mayor del Mercado de Cracovia, donde abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

En el automóvil que utilizó fueron encontradas otras armas de fuego y posteriormente, durante un registro en su vivienda, los agentes incautaron siete armas adicionales.

Encontraron a tres familiares muertos en su vivienda

La investigación también arrojó detalles de una escena que se produjo en la residencia del sospechoso, ubicada a unos 150 kilómetros al noreste de Cracovia. Allí fueron encontrados sin vida sus padres, de 53 y 52 años, y su hermana, de 21.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó el hallazgo y señaló que existían indicios de que las víctimas tenían un vínculo familiar directo con el presunto atacante.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, los cuerpos presentaban lesiones que podrían corresponder a impactos de bala. Por ahora, las autoridades trabajan para establecer las circunstancias de estas muertes y determinar si guardan relación directa con el tiroteo ocurrido en el centro histórico.

El estado de salud del atacante

Durante el procedimiento para detener al sospechoso, los agentes de Policía utilizaron sus armas de dotación y lograron herirlo. El joven fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico.

En medio de la intervención también resultaron lesionados dos policías. Uno de ellos presenta un cuadro de gravedad, aunque su condición fue reportada como estable por el Ministerio del Interior.

Entretanto, la Fiscalía Nacional abrió una investigación por terrorismo para esclarecer los hechos, establecer las motivaciones del agresor y determinar si existieron otros factores o personas involucradas.