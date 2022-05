Joven de 23 años murió al estar practicando paracaidismo

Una lamentable noticia tiene consternada a la población de Estrasburgo, Francia desde el pasado viernes cuando una joven de 23 años terminó falleciendo después de saltar de una avioneta a 1.000 metros de altura, ya que su paracaídas tuvo aparentemente fallas y no abrió.

Según se informó en un comunicado el Servicio Departamental de Bomberos y Salvamento (SDIS) de Bas-Rhin, los hechos ocurrieron en la ciudad de Estrasburgo luego de que la mujer se dispusiera a practicar paracaidismo, pero su paracaídas no abriera de manera correcta.

Los hechos son material de investigación por parte de las autoridades, pues inicialmente se cree que su equipo de paracaídas sufrió fallas, pero será necesario comprobar si este no fue alterado y así definir si fue un accidente o no. Romane Hourcastagnou, mujer que falleció, se lanzó junto a diez personas más que intentaron auxiliarla, sin embargo, los esfuerzos resultaron en vano.

De acuerdo con los testimonios de los testigos, la mujer de 23 años intentó realizar maniobras de emergencia cuando evidenció que su paracaídas no estaba funcionando correctamente, pero no le fue posible sobrevivir ya que la altura no le dio el tiempo de tomar otras salidas. “Observaron lo sucedido con gran impotencia y que el impacto contra el suelo fue muy violento”, dijeron los acompañantes.

“Los bomberos intervinieron a una mujer de 23 años que practicaba paracaidismo” y que, por un motivo no especificado, “cayó desde una altura aproximada de 1.000 metros”, indica el SDIS en su nota de prensa.

La mujer no era principiante en este deporte, pues según indicaron medios internacionales, Romane había realizado 100 saltos a lo largo del último año, tiempo en el que estuvo practicando este el paracaidismo constantemente.

La víctima fue “declarada muerta” en el lugar, según informó una portavoz de la SDIS. Diez personas presentes en el momento del accidente tuvieron que recibir atención psicológica, tal y como le informó el portavoz, al diario español La Razón.

Más información: El extraño caso de la niña perdida y hallada sin vida debajo de su colchón