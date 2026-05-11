Investigan posible ataque cibernético a correo de la Alcaldía de Bogotá para amenazar vuelos de Europa

Una alerta internacional activó los protocolos de seguridad informática de la Alcaldía de Bogotá luego de que se conociera el posible uso de una dirección de correo electrónico que pertenece a una entidad del sector salud del Distrito en actividades criminales fuera del país.

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De acuerdo con la información entregada por alcalde Carlos Fernando Galán, los hechos estarían presuntamente relacionado con amenazas terroristas contra vuelos de pasajeros en Europa.

Frente a esta situación, el alcalde ordenó activar de manera inmediata los mecanismos internos de investigación y ciberseguridad para establecer qué ocurrió y determinar si existió una vulneración de los sistemas institucionales.

¿Qué pasó con el correo de la Alcaldía de Bogotá en vuelos de Europa?

Un comunicado de la Alcaldía de Bogotá explicó que la alerta apunta a la posible utilización de una cuenta vinculada con una entidad pública del Distrito en presuntas acciones delictivas, al parecer, de caracter terrorista, fuera del país.

En los últimos días se han reportado varios casos de posibles ataques cibernéticos contra entidades públicas. Por esta razón, no se descarta que algunas entidades del Distrito hayan sido blanco de estos ataques, ni que cuentas institucionales hayan sido vulneradas o utilizadas por hackers internacionales.

Una de las hipótesis busca esclarecer si hackers internacionales lograron acceder a una dirección electrónica oficial y aprovecharla para desarrollar este tipo de acciones.

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Activan protocolos de ciberseguridad en la Alcaldía de Bogotá

La activación de los protocolos de ciberseguridad busca atender la alerta y establecer el alcance de una posible vulneración a los sistemas internos.

Al mismo tiempo, el Distrito confirmó que el caso ya se encuentra en manos de la Policía, quien asumió las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La investigación ya está en manos de la Policía. Además, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y las demás autoridades competentes.