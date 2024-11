Juan Manuel Santos es el nuevo presidente de The Elders

Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia y premio Nobel de paz 2016, fue elegido como el nuevo presidente de The Elders, una organización internacional dedicada a la resolución de conflictos.

“The Elders se complace en anunciar que Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, es el nuevo Presidente de la organización”, aseguró la organización mencionada en su página web.

Con esto, el ex jefe de Estado colombiano entra a reemplazar a Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que ocupaba el cargo desde 2018.

Santos se unió a la organización en 2019, tres años después de haber recibido el Nobel de Paz de 2016 por lograr el Acuerdo de Paz con las Farc en 2014.

Desde que ha hecho parte de este grupo transnacional, el exmandatario colombiano ha desarrollado diferentes roles en la organización, por ejemplo, ha sido vocero de The Elders ante asambleas de la ONU.

Además, ha sido representante del grupo durante una visita a Ucrania en agosto de 2022 con Ban Ki-moon- ex secretario general de la ONU- para reunirse con el presidente Zelenskyy y víctimas del conflicto.

Al respecto de su asignación como presidente de The Elders Santos afirmó que se trataba de un honor. Esto dijo:

Es un gran privilegio y un gran honor ser Presidente de The Elders. Hace casi treinta años conocí a Nelson Mandela en Johannesburgo y mantuvimos una larga conversación sobre la importancia de la paz para nuestros dos países. Recuerdo muy bien que concluyó nuestra charla diciendo "sin paz, Colombia nunca despegará". Sus palabras me inspiraron para empezar a crear las condiciones necesarias para buscar la paz en mi país, y aún hoy me inspiran en mi trabajo para poner fin a los conflictos en todo el mundo. Creo que The Elders puede desempeñar un papel fundamental en el muy complejo mundo. No será fácil ocupar el cargo de Mary Robinson. Espero poder seguir su ejemplo con la ayuda de mis colegas Elders.