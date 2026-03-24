Hallaron a dos senderistas y un guía que se habían extraviado en el Parque Nacional Chingaza: esto se sabe

Momentos de angustia se vivieron en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, luego de que tres personas fueran reportadas como desaparecidas mientras realizaban senderismo en el Parque Nacional Natural Chingaza.

El caso generó la activación inmediata de un operativo de búsqueda en una zona de alta complejidad.

¿Qué se sabe de los senderistas que se perdieron en el Parque Nacional Chingaza?

El alcalde de Fómeque, Esneider Acosta Vargas, confirmó que la administración municipal conoció la situación tras recibir el reporte de la pérdida y desorientación de tres personas: dos caminantes y un guía que se encontraban en la zona de amortiguación y dentro del Parque Nacional Chingaza.

La administración municipal del municipio de Fomeque nos enteramos hoy de la pérdida y desorientación de 3 personas, dos caminantes y un guía en la zona de amortiguación y el Parque Nacional Chingaza del municipio de Fomeque.

Según lo informado, los desaparecidos fueron identificados como Alejandro Rodríguez y León Trujillo, deportistas con experiencia en montaña, junto al guía Hernando Ríos, oriundo del municipio de Chía.

Ante la emergencia, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de Parques Nacionales, la Policía del municipio y la oficina de Gestión del Riesgo local. Posteriormente, se sumaron equipos del nivel departamental para reforzar la operación.

De acuerdo a algunos puntos de referencia que nos dieron y después de haber activado el PMU junto a Parque Nacionales en cabeza del director Juan Carlos de la zona, Policía del municipio, Gestión del Riesgo del municipio, posteriormente se nos unió gestión del riesgo del departamento, unos representantes del departamento, empezamos con esta búsqueda de acuerdo con unos puntos de referencia que ellos nos iban dejando en la zona.

Hallaron a los senderistas extraviados en el Parque Nacional Chingaza

Las labores de rastreo se guiaron por referencias entregadas desde la zona, lo que permitió ubicar el punto donde se encontraban los tres senderistas.

Se logró ubicar y llegar a cierto punto en donde se pudieron encontrar en unas condiciones aceptables.

Tras ser encontrados, los tres hombres fueron llevados al municipio de Fómeque, donde quedaron bajo verificación de las autoridades.

Sin embargo, el caso no termina con el rescate. Según lo señalado por el alcalde, ahora el proceso pasa a manos de Parques Nacionales, ya que se habría presentado un ingreso irregular al área protegida.