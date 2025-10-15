CANAL RCN
Internacional

Trump considera atacar por tierra a los cárteles de Venezuela: "Ya tenemos bajo control el mar"

El mandatario también fue preguntado por la que sería una incursión encubierta de la CIA en Venezuela. Aquí los detalles.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
04:37 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.

Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar

¿La CIA adelanta misiones encubiertas en Venezuela?

Trump evitó confirmar un reporte del New York Times según el cual el mandatario habría autorizado secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Interrogado sobre si autorizó a la CIA a "remover" a Maduro, dijo: "Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?".

RELACIONADO

El mandatario había anunciado el martes un nuevo ataque contra una supuesta lancha con drogas procedente de Venezuela en el cual habrían muerto seis "narcoterroristas".

Al menos 27 personas han fallecido hasta ahora en esos ataques en altamar.

Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.

El gobierno republicano se enfrenta también a la oposición demócrata en el Poder Legislativo, que exige explicaciones por esos ataques.

RELACIONADO

Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, algunos de los muertos en los ataques estadounidenses en el Mar Caribe son de nacionalidad colombiana.

